Более 300 спортсменов соберёт в Балашихе чемпионат России по флаг-футболу

15 сентября 2025, 13:04

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

В балашихинском микрорайоне Железнодорожный 20 и 21 сентября состоится чемпионат России по флаг-футболу. Соревнования на стадионе «Орион» соберут более 300 спортсменов со всей страны, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.







«За звание сильнейших поборются 19 команд из девяти регионов – девять мужских и 10 женских. Проведение чемпионата в Балашихе позволит любителям футбола познакомиться с динамичным и зрелищным видом спорта, а спортсменам – показать мастерство и оспорить награды турнира», – отметили в администрации.