Более 300 спортсменов соберёт в Балашихе чемпионат России по флаг-футболу
В балашихинском микрорайоне Железнодорожный 20 и 21 сентября состоится чемпионат России по флаг-футболу. Соревнования на стадионе «Орион» соберут более 300 спортсменов со всей страны, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«За звание сильнейших поборются 19 команд из девяти регионов – девять мужских и 10 женских. Проведение чемпионата в Балашихе позволит любителям футбола познакомиться с динамичным и зрелищным видом спорта, а спортсменам – показать мастерство и оспорить награды турнира», – отметили в администрации.
Флаг-футбол – командный вид спорта, который является бесконтактной версией американского футбола. На поле играют две команды по пять человек. Силовые приёмы заменены срыванием с игрока одного из трёх флагов. В качестве флагов используют ленты, закреплённые на поясе с боков и со спины спортсмена.