Более 1,5 студентов Московской области посетили «Ярмарку вакансий»

Фото: Министерство образования Московской области
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Фото: Министерство образования Московской области
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Фото: Министерство образования Московской области
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27 марта в колледже «Подмосковье» прошла крупная «Ярмарка вакансий», охватившая сразу три площадки в городских округах Клин, Лобня и Химки, сообщает Министерство образования Московской области.
«Подобные мероприятия помогают выпускникам найти достойную работу, получить информацию о доступных карьерных траекториях, перспективных профессиях, а работодателям — закрыть кадровую потребность. Колледж "Подмосковье" благодарит социальных партнеров, работодателей за участие в Ярмарке вакансий», — отметили в колледже.
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