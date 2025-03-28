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Более 1,5 студентов Московской области посетили «Ярмарку вакансий»

Фото: Министерство образования Московской области

Фото: Министерство образования Московской области

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Фото: Министерство образования Московской области

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Фото: Министерство образования Московской области

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27 марта в колледже «Подмосковье» прошла крупная «Ярмарка вакансий», охватившая сразу три площадки в городских округах Клин, Лобня и Химки, сообщает Министерство образования Московской области.
Мероприятие собрало 1,5 тысячи студентов выпускных курсов и более 70 работодателей из Клина, Солнечногорска, Лобни и Химок. Среди компаний-участников были такие организации, как АО «Мособлэнерго», АО «СЭМЗ», АО «ТРИ-Д», ГБУЗ Клинская больница, ООО «Типография «Полицвет», ООО «ПЛАРУС», ОМВД России по городским округам Клин, Солнечногорск и Лобня, АО «Шереметьево Безопасность», АО «ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК», ПАО «Аэрофлот», аптечная сеть «Планета здоровья», АО «НПО Энергомаш», АО «МБК Факел», АО «НПО Лавочкина», Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий ФМБА и другие.

Директор колледжа «Подмосковье» Антонина Юдина традиционно выступила с приветственным словом перед студентами.

Работодатели представили информацию о своих компаниях, актуальных вакансиях, уровне заработной платы и социальных гарантиях. Учащиеся могли лично пообщаться с представителями организаций, пройти предварительное собеседование и оставить свои резюме.

«Подобные мероприятия помогают выпускникам найти достойную работу, получить информацию о доступных карьерных траекториях, перспективных профессиях, а работодателям — закрыть кадровую потребность. Колледж "Подмосковье" благодарит социальных партнеров, работодателей за участие в Ярмарке вакансий», — отметили в колледже.

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Назван срок открытия движения по тоннелю на Путилковском шоссе в Красногорске
27 марта 2025, 23:04

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Открыть движения по тоннелю на Путилковском шоссе в Красногорске планируют в IV квартале этого года. Сейчас строительная готовность искусственного сооружения составляет около 60%, рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Тоннель будет располагаться на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6411.
«Завершается устройство ограждающих конструкций для дальнейшего строительства подземной части тоннеля со стороны ЖК «Большое Путилково». Продолжаются бетонирование и гидроизоляция стен и основания открытой части тоннеля, ведётся устройство служебных проходов и переустройство инженерных коммуникаций. Открытие движения по тоннелю планируется в IV квартале 2025 года», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Параллельно завершается устройство подземной части пешеходного перехода рядом с жилым комплексом «Большое Путилково». В мае там планируют приступить к внутренней отделке. Работы ведутся в рамках второго этапа реконструкции Путилковского шоссе.

Новый тоннель протяжённостью 500 м обеспечит дополнительный выезд на МКАД и даст ещё один доступ к Пятницкому шоссе. Предполагается, что реконструкция шоссе улучшит транспортную доступность для 100 тыс. жителей микрорайона.

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Участниками проекта «Производительность труда» станут 50 компаний Подмосковья
27 марта 2025, 22:52

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

К федеральному проекту «Производительность труда» в Московской области в этом году присоединятся ещё 50 компаний. Такими планами поделилась зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Сейчас в программе участвуют более 290 компаний региона.
«83 компании Московской области завершили работу в рамках федерального проекта «Производительность труда». Всего же в работу по повышению производственной эффективности вовлечено 293 компании. Благодаря внедрению на предприятиях принципов бережливого производства экономический эффект уже превысил 10 млрд рублей. В планах на текущий год – завершить реализацию проектов ещё на 50 предприятиях», – пояснила Зиновьева.
Как отметили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, участие в проекте помогает повысить производительность, ускорить производственные процессы, уменьшить объёмы незавершённого производства и сформировать новую производственную культуру.

Чтобы присоединиться к проекту, нужно подать заявку на ИТ-платформе. Там же можно найти и условия участия в нём.

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Коломенский проект «Канительные дела» выиграл конкурс «Креативный музей»
27 марта 2025, 22:40

Фото: Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад»

Проект «Дизайн-резиденции «Канительные дела» одержал победу в конкурсе «Креативный музей» и получит поддержку Благотворительного фонда Владимира Потанина. Реализует проект музейный кластер «Коломенский посад», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«На площадке музея-лаборатории «Шёлковая фабрика» в Коломне воссоздают процесс изготовления канители – тонкой золотой и серебряной проволоки, которую использовали для создания золототканных изделий и тканей, производством которых город славился в XIX – начале XX веках. Будущие резиденты смогут провести творческие эксперименты, чтобы воплотить идеи в дизайнерские изделия», – отметили в ведомстве.
В 2022-2024 годах музей открыл лабораторию «Из тряпья золото», собрав талантливых авторов со всей страны. Пять финалистов теперь вернутся в Коломну для доработки созданных прототипов.

Кроме того, участники резиденций – дизайнеры, художники, и ремесленники – проведут открытые мастерские для всех желающих. На них можно будет не только увидеть творческий процесс, но и принять в нём участие.

Итогом дизайн-резиденций станет выставка, на которой будут представлены 15 авторских изделий, созданных в рамках работы резиденции.

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#московская область
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В Подмосковье работает несколько проектов по предотвращению школьной травли
27 марта 2025, 22:09

Фото: iStock / chameleonseye

В ближайшее время в образовательные учреждения Московской области направят памятку по противодействию насилию и травле в школах. Её разработало Минпросвещения России, сообщили в пресс-службе подмосковного ведомства.
В документе подробно описаны механизмы правовой защиты детей и педагогов, а также меры ответственности за противоправные действия.

В регионе уже реализуют проекты по предотвращению школьных конфликтов. Одна из главных инициатив – программа «Бесконфликтная школа», запущенная уполномоченным по правам ребёнка в Московской области Ксенией Мишоновой.

«В рамках проекта в школах Подмосковья размещены QR-коды, отсканировав которые, ученики могут анонимно пожаловаться на травлю через специальный чат-бот. Информация передаётся в аппарат детского правозащитника и анализируется вместе с психологами, педагогами и медиаторами. Кроме того, за помощью могут обратиться родители, если их ребёнок столкнулся с травлей. Сделать это можно через соцсети, по телефону, электронной почте или форму обратной связи на сайте уполномоченного», – отметили в Минобразования региона
Помимо проекта «Бесконфликтная школа», в Подмосковье регулярно проходят мероприятия для учеников, родителей и педагогов по профилактике травли.

Кроме того, ведомство реализует новый просветительский проект «Родительский час». Это цикл вебинаров в онлайн-формате для родителей по вопросам воспитания, возрастной психологии, детско-родительских отношений, сбережения здоровья и безопасности.
«Если вы столкнулись с проблемой травли в школе, позвоните для получения помощи на горячую линию кризисной психологической помощи Минпросвещения России 8 (800) 600-31-14, а также на телефон доверия для детей, подростков и родителей 8 (800) 200-01-22», – посоветовали в министерстве.
Также можно обратиться на Портал психологической поддержки Московской области.

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В Щёлкове построят импортозамещающее производство трансформаторных подстанций
27 марта 2025, 21:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Щёлкове появится производство блочных комплектных трансформаторных подстанций, которые заместят импортные аналоги. Его планирует создать компания «Фряновский завод электрических аппаратов», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Запуск предприятия планируется на 2028 год. Для реализации инвестиционного проекта компания получила в аренду земельный участок на льготных условиях.
«Компания инвестирует в строительство предприятия 190 млн рублей. Будет создано более 40 рабочих мест. Ожидается, что после достижения полной мощности производство ежегодно сможет выпускать более 160 единиц продукции», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Предприятие будет изготавливать блочные комплектные трансформаторные подстанции, комплектные распределительные пункты и распределительные пункты для приёма, преобразования и распределения электрической энергии.
«На предоставленном в аренду земельном участке площадью 0,85 га компания построит одноэтажное производственное здание площадью более 1,2 тыс. кв. м, оборудованное мостовым краном грузоподъемностью 16 тонн», – уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
ООО «ФЗЭА» специализируется на производстве оборудования для электроснабжения и электрораспределения. Предприятие было основано в 2007 году. За это время было реализовано более 25 тыс. комплектных распределительных устройств.

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