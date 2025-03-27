В Подмосковье работает несколько проектов по предотвращению школьной травли

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В ближайшее время в образовательные учреждения Московской области направят памятку по противодействию насилию и травле в школах. Её разработало Минпросвещения России, сообщили в пресс-службе подмосковного ведомства.
В документе подробно описаны механизмы правовой защиты детей и педагогов, а также меры ответственности за противоправные действия.
В регионе уже реализуют проекты по предотвращению школьных конфликтов. Одна из главных инициатив – программа «Бесконфликтная школа», запущенная уполномоченным по правам ребёнка в Московской области Ксенией Мишоновой.
Кроме того, ведомство реализует новый просветительский проект «Родительский час». Это цикл вебинаров в онлайн-формате для родителей по вопросам воспитания, возрастной психологии, детско-родительских отношений, сбережения здоровья и безопасности.
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В регионе уже реализуют проекты по предотвращению школьных конфликтов. Одна из главных инициатив – программа «Бесконфликтная школа», запущенная уполномоченным по правам ребёнка в Московской области Ксенией Мишоновой.
«В рамках проекта в школах Подмосковья размещены QR-коды, отсканировав которые, ученики могут анонимно пожаловаться на травлю через специальный чат-бот. Информация передаётся в аппарат детского правозащитника и анализируется вместе с психологами, педагогами и медиаторами. Кроме того, за помощью могут обратиться родители, если их ребёнок столкнулся с травлей. Сделать это можно через соцсети, по телефону, электронной почте или форму обратной связи на сайте уполномоченного», – отметили в Минобразования регионаПомимо проекта «Бесконфликтная школа», в Подмосковье регулярно проходят мероприятия для учеников, родителей и педагогов по профилактике травли.
Кроме того, ведомство реализует новый просветительский проект «Родительский час». Это цикл вебинаров в онлайн-формате для родителей по вопросам воспитания, возрастной психологии, детско-родительских отношений, сбережения здоровья и безопасности.
«Если вы столкнулись с проблемой травли в школе, позвоните для получения помощи на горячую линию кризисной психологической помощи Минпросвещения России 8 (800) 600-31-14, а также на телефон доверия для детей, подростков и родителей 8 (800) 200-01-22», – посоветовали в министерстве.Также можно обратиться на Портал психологической поддержки Московской области.
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Лора Луганская