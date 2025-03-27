В Подмосковье с начала года уже открыли три школы и шесть детских садов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
С начала гола в Московской области уже открыли девять объектов образования. Такие данные привела, выступая с докладом на заседании Мособлдумы, министра образования Подмосковья Ингрид Пильдес.
«С начала 2025-го открыли девять объектов образования - три школы и шесть детских садов. Школы заработали в Ленинском округе, Мытищах и Реутове. 31 марта планируем открыть ещё детский сад в Балашихе на 220 мест. Всего в этом году планируется открыть 71 объект образования. Это 30 школ и 41 детсад», – заявила Пильдес.Ранее сообщалось, что в этом году также обновят 58 школ и 40 садиков.
По словам министра, Минобразования региона в этом году планирует снизить трудозатраты сотрудников школ на бумажный документооборот на 25%.
Для педагогов будет внедрён сервис с применением технологий искусственного интеллекта «Помощник учителю» для автоматической проверки письменных работ школьников и рекомендации оценок.
Помимо этого, будет создана информационная система «Предшкола». В ней будет доступен цифровой профиль дошкольника для родителей – расписание, посещения занятий, прогулки и питание.
В 2025 году заявление на питание в школе можно будет подать онлайн. Ранее подача допускалась на бумажных носителях.
Пильдес также привела итоги опроса среди жителей в сфере образования. Больше всего родители жалуются на конфликтные ситуации и качество образования детей.
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