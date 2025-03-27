В Подмосковье с начала года уже открыли три школы и шесть детских садов

Сезон летних веранд в Подмосковье стартует 1 апреля, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных. Уже с 15 марта собственники стационарных предприятий общественного питания могут начать монтировать веранды, а с начала апреля при хорошей погоде – обслуживать первых посетителей.