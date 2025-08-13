Более 1,5 тыс. семей Подмосковья получили 300 тыс. рублей за третьего ребёнка

13 августа 2025, 14:13

оригинал Фото: Istock / minianne

Выплату в 300 тыс. рублей за рождение третьего ребёнка с начала года получили уже 1,5 тыс. подмосковных семей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.





В этом году в регионе по решению губернатора Андрея Воробьёва была введена новая выплата в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего или последующего ребёнка в молодой семье. Теперь выплату сможет получить больше семей.

«Мы упростили условия получения выплаты, чтобы больше семей могли получить эту поддержку. Ранее регистрация в регионе требовалась обоим супругам. Сейчас достаточно иметь регистрацию в Подмосковье одному из родителей. Выплату получили уже 1,5 тыс. семей», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.