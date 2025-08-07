В Подмосковье 20% пар регистрируют брак на открытых площадках

07 августа 2025, 22:23

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Регистрацию брака на открытых площадках в Московской области выбирает каждая пятая пара. Такой статистикой поделилась вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.





Как уточнили в пресс-службе Минсоцразвития региона, в Подмосковье доступно около 80 локаций для выездной регистрации брака. Среди них – дворцы, усадьбы, парки и галереи. На некоторых локациях уже имеется декор. Также можно с комфортом разместить гостей.

«Каждая пятая пара молодожёнов нашего региона регистрирует брак на открытых площадках – чаще всего в парках. Мы стремимся сделать бракосочетание более доступным и разнообразным. Выбор открытых площадок – шаг навстречу современным тенденциям, когда молодожёны могут сделать свою свадьбу неповторимой», – сказала Болатаева.