Более 30 жителей Подмосковья прошли диагностику меланомы на пляже в выходные

27 июля 2026, 16:38

оригинал Фото: пресс-службе Минздрава МО

В минувшие выходные все желающие могли проверить на пляже Дзержинского карьера в Люберцах свои родинки. Там работал мобильный диагностический пункт Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Этой возможностью воспользовались более 30 человек.

«Задача акции – диагностика меланомы и злокачественных новообразований кожи на начальных стадиях. Чем раньше выявлена патология, тем выше эффективность лечения и благоприятнее прогноз. В субботу в акции приняли участие более 30 человек», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

«Именно на пляже, в момент пребывания под солнцем, важно помнить о последствиях солнечных ожогов. Чрезмерное воздействие ультрафиолета увеличивает риск развития меланомы. Поэтому мы решили совместить летний отдых с возможностью получить консультацию специалиста и проверить подозрительные новообразования на коже», – отметил заместитель главврача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера по амбулаторно-поликлинической помощи Дмитрий Прокопьев.