Более 30 жителей Подмосковья прошли диагностику меланомы на пляже в выходные
В минувшие выходные все желающие могли проверить на пляже Дзержинского карьера в Люберцах свои родинки. Там работал мобильный диагностический пункт Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Этой возможностью воспользовались более 30 человек.
«Задача акции – диагностика меланомы и злокачественных новообразований кожи на начальных стадиях. Чем раньше выявлена патология, тем выше эффективность лечения и благоприятнее прогноз. В субботу в акции приняли участие более 30 человек», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Приём вели дерматологи в специально оборудованном мобильном кабинете. С помощью увеличительного прибора дерматоскопа они проводили визуальный осмотр новообразований. Искусственный интеллект обрабатывал полученные в ходе обследования фото- и видеоизображения, анализировал по множеству параметров и выявлял подозрительные признаки.
«Именно на пляже, в момент пребывания под солнцем, важно помнить о последствиях солнечных ожогов. Чрезмерное воздействие ультрафиолета увеличивает риск развития меланомы. Поэтому мы решили совместить летний отдых с возможностью получить консультацию специалиста и проверить подозрительные новообразования на коже», – отметил заместитель главврача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера по амбулаторно-поликлинической помощи Дмитрий Прокопьев.Пройти такое исследование можно также в самом диспансере и его филиалах по направлению врача. Записаться на приём можно через чат-бот Денис в мессенджере t, региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122 или приложение «Добродел Здоровье».