Подмосковные росгвардейцы задержали пьяного нарушителя порядка на электросамокате

27 июля 2026, 16:06

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Чеховского отдела вневедомственной охраны помогли медикам госпитализировать 54-летнего москвича, который в состоянии сильного алкогольного опьянения нарушал общественный порядок. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Правоохранители находились на маршруте патрулирования, когда им сообщили о противоправных действиях на улице Комсомольской.

«Прибывшие на вызов стражи правопорядка выяснили, что пьяный гражданин категорически отказывается от госпитализации и агрессивно сопротивляется медработникам. При этом мужчина нецензурно бранился и пытался скрыться на электросамокате, подвергая опасности себя и окружающих», – рассказали в пресс-службе.