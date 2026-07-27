Губернатор Воробьёв навестил детей участников СВО в лагере «Левково»
Оздоровительный лагерь «Левково» в Пушкинском округе, где отдыхают дети участников специальной военной операции, посетил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Сейчас в лагере завершается четвёртая смена, а всего их пройдёт шесть. Губернатор пообщался с ребятами, их родителями и вожатыми.
«В «Левково» собрались ребята из самых разных городов нашего Подмосковья. Смена длится 14 дней, и мы видим, что детям совсем не хочется разъезжаться, им тут очень нравится. Ребята очень дружны между собой, активны, занимаются творчеством. За эти две недели они становятся близкими друзьями. Рад, что и мамы, с которыми мы сейчас разговаривали, тоже довольны. Огромное спасибо хочу сказать нашим вожатым. У нас подобралась большая команда молодых ребят и девушек, которые делают свою работу с душой», — сказал Воробьёв.О программе мероприятий для ребят рассказал исполняющий обязанности директора оздоровительного комплекса «Левково» Дмитрий Еремейцев. Он отметил, что помимо традиционных кружков и мастер-классов, в лагере организуют профориентационные занятия.
«Например, представители МЧС проводят здесь курс юного спасателя, а коллеги из МВД — занятия для будущих кинологов. К нам регулярно приезжают известные спортсмены. Например, прямо сейчас, к примеру, проходит мастер-класс по футболу от местной федерации. И, конечно, важнейшей частью программы является патриотическое воспитание», — заявил Еремейцев.
В лагере современные корпуса, есть танцевальный и спортивный залы, бассейн, клуб с актовым залом, площадки для большого тенниса, баскетбола и футбола. Для детей организовано пятиразовое питание.
Всего в Московской области ребят из семей участников СВО в этом году ждут на отдых четыре лагеря — помимо «Левково» это «Литвиново», «Караллово» и лагерь имени 28 Героев Панфиловцев.