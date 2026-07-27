Губернатор Воробьёв навестил детей участников СВО в лагере «Левково»

27 июля 2026, 15:59

оригинал Андрей Воробьёв (справа). Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Шешин

Оздоровительный лагерь «Левково» в Пушкинском округе, где отдыхают дети участников специальной военной операции, посетил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





Сейчас в лагере завершается четвёртая смена, а всего их пройдёт шесть. Губернатор пообщался с ребятами, их родителями и вожатыми.





«В «Левково» собрались ребята из самых разных городов нашего Подмосковья. Смена длится 14 дней, и мы видим, что детям совсем не хочется разъезжаться, им тут очень нравится. Ребята очень дружны между собой, активны, занимаются творчеством. За эти две недели они становятся близкими друзьями. Рад, что и мамы, с которыми мы сейчас разговаривали, тоже довольны. Огромное спасибо хочу сказать нашим вожатым. У нас подобралась большая команда молодых ребят и девушек, которые делают свою работу с душой», — сказал Воробьёв.

«Например, представители МЧС проводят здесь курс юного спасателя, а коллеги из МВД — занятия для будущих кинологов. К нам регулярно приезжают известные спортсмены. Например, прямо сейчас, к примеру, проходит мастер-класс по футболу от местной федерации. И, конечно, важнейшей частью программы является патриотическое воспитание», — заявил Еремейцев.