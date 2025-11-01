Более 50 волоколамских аграриев получили награды к профессиональному празднику
В Центре культуры и творчества «Родники» провели праздничное мероприятие «Земля теплом труда согрета». Его посвятили Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского муниципального округа.
Гостей поздравили глава муниципалитета Наталья Козлова, депутаты Мособлдумы Владимир Вшивцев и Татьяна Сердюкова.
«Мы гордимся людьми, которые ежедневным трудом обеспечивают продовольственную безопасность округа, сохраняют традиции и вносят огромный вклад в развитие экономики. Их работа – основа стабильности и уверенности в завтрашнем дне», – отметила Козлова.
Почётные грамоты и благодарственные письма от Минсельхозпрода Московской области и администрации округа получили свыше 50 представителей аграрной сферы.
Праздничную атмосферу создали выступления творческих коллективов, вокалистов и чтецов. В фойе работала выставка студии изобразительного искусства «Радуга».