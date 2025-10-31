Андрей Воробьёв пообщался с переселенцами из аварийного жилья в Волоколамске

31 октября 2025, 15:29

оригинал Андрей Воробьёв (слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин

Новосёлов, которые переехали из аварийного жилья в новые пятиэтажки на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске, навестил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Жильцами новостроек стали местные жители, а также люди из других муниципалитетов, которые купили там квартиры по жилищным сертификатам.





«Однажды Владимир Владимирович сказал, что наша задача — вытащить людей из трущоб. У нас в регионе реализуется большая президентская программа по переселению из аварийного жилья. Каждый год мы выдаем три тысячи квартир. То есть где-то 10 тыс. человек переезжают из «уставших» домов в современные условия. И мы будем продолжать реализовывать эту программу», — сказал Андрей Воробьёв.

«Раньше мы жили в селе Ивановское, нашему дому было почти 200 лет. Заехали буквально три дня назад. Потихоньку обживаемся. Квартира хорошая, просторная. Дочка уже пошла в детский садик, который здесь недалеко», — поделился Александр Ковалевский.