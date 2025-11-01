В поселке Загорянский начнется капремонт второго корпуса школы № 21

01 ноября 2025, 09:15

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В поселке Загорянский Щёлковского округа готовятся к капитальному ремонту второго корпуса средней школы № 21 на улице Свердлова, стр. 10. В ближайшее время подрядная организация приступит к работам, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области







Здание школы, возведённое в 1963 году, имеет площадь 1210 кв. м. Здесь обновят кровлю и фасад, заменят окна, двери и инженерные системы, обустроят входные группы и проведут внутреннюю отделку.



Кроме того, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят территорию.



Завершить капитальный ремонт планируется к началу учебного года 2026 года.

