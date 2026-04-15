Более 700 ветеранов Москвы и Подмосковья получили выплаты ко Дню Победы

Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области заранее перечислило выплаты ветеранам к 81-й годовщине Великой Победы. Единовременную выплату в 10 000 рублей получили 768 жителей региона, сообщили в пресс-службе ведомства.





Самому старшему получателю в этом году исполнилось 111 лет, самому младшему – 84 года.



В беззаявительном порядке выплату направили участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, которые участвовали в боевых действиях.

«Выплата ко Дню Победы – один из знаков внимания и благодарности тем, кто героически сражался на фронте и в тылу. С 2019 года по указу президента её ежегодно получают особые категории ветеранов. Сегодня выплату перечислили всем ветеранам одновременно с пенсией за апрель через банк и почту. Для удобства фронтовиков и их близких праздничную выплату назначили автоматически», – рассказал заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин.