В Подмосковье онлайн-заявки на выплаты подали 10 тысяч многодетных семей

15 апреля 2026, 13:03

Около десяти тысяч заявок на получение ежегодной выплаты подали многодетные семьи Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Выплата в размере семи тысяч рублей на каждого ребёнка предоставляется семьям с доходом ниже прожиточного минимума.





«Если семья уже получала эту выплату ранее, новое заявление не требуется: услуга предоставляется в проактивном режиме. Но если люди недавно переехали в Московскую область или их ребёнок перешёл в школу в другом населённом пункте, следует оформить заявку», — говорится в сообщении.