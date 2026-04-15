В Подмосковье онлайн-заявки на выплаты подали 10 тысяч многодетных семей
Около десяти тысяч заявок на получение ежегодной выплаты подали многодетные семьи Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Выплата в размере семи тысяч рублей на каждого ребёнка предоставляется семьям с доходом ниже прожиточного минимума.
«Если семья уже получала эту выплату ранее, новое заявление не требуется: услуга предоставляется в проактивном режиме. Но если люди недавно переехали в Московскую область или их ребёнок перешёл в школу в другом населённом пункте, следует оформить заявку», — говорится в сообщении.Услуга «Предоставление ежегодной денежной выплаты многодетной семье» размещается в разделе «Семья», подразделе «Многодетным и малообеспеченным».