Стало известно о новом порядке выплат для ветеранов СВО с инвалидностью

Депутат Говырин: ветераны СВО с инвалидностью смогут ускорить получение выплат
Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что участники СВО, получившие инвалидность в течение трёх месяцев после увольнения, смогут один раз подать заявление на набор социальных услуг и выплаты.
В беседе с NEWS.ru политик подчеркнул, что военные получат помощь с 1-го числа месяца, следующего за подачей заявки.
«Эта опция доступна ветеранам, являющимся инвалидами, в течение трёх месяцев со дня увольнения с военной службы или исключения из добровольческих формирований», — пояснил депутат.Говырин добавил, что для получивших инвалидность после увольнения в течение 12 месяцев срок составляет три месяца со дня установления инвалидности. Механизм действует для всех ветеранов боевых действий без ограничений по травмам. Ускоренный порядок доступен один раз, далее действует общий порядок с подачей заявления до 1 октября.