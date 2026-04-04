Стало известно о новом порядке выплат для ветеранов СВО с инвалидностью

04 апреля 2026, 16:41

Депутат Говырин: ветераны СВО с инвалидностью смогут ускорить получение выплат

Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что участники СВО, получившие инвалидность в течение трёх месяцев после увольнения, смогут один раз подать заявление на набор социальных услуг и выплаты.





В беседе с NEWS.ru политик подчеркнул, что военные получат помощь с 1-го числа месяца, следующего за подачей заявки.

«Эта опция доступна ветеранам, являющимся инвалидами, в течение трёх месяцев со дня увольнения с военной службы или исключения из добровольческих формирований», — пояснил депутат.