Более 76 тысяч звонков поступило на «горячую линию» главного врача в Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В медицинских учреждениях Московской области действует «горячая линия» главного врача. Позвонив по ней, жители могут получить ответы на интересующие вопросы, узнать о работе больницы и оставить свои отзывы и предложения, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Благодаря работе «горячей линии», жители могут оперативно получить информацию и ответы на волнующие их вопросы. Также это дает возможность руководителям принимать решения в организации работы. С начала года на «горячую линию главного врача» поступило более 76 тыс. звонков», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Позвонить на «горячую линию» главного врача по телефону: 8 (498) 602-03-59. После разговора с оператором необходимо набрать добавочный номер, соответствующий медицинской организации. Информацию о добавочном номере можно найти на веб-сайтах медицинских учреждений или информационных стендах в поликлиниках.
Звонить на единую линию можно с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.
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Дайана Хусинова