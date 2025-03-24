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Более 76 тысяч звонков поступило на «горячую линию» главного врача в Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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В медицинских учреждениях Московской области действует «горячая линия» главного врача. Позвонив по ней, жители могут получить ответы на интересующие вопросы, узнать о работе больницы и оставить свои отзывы и предложения, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Благодаря работе «горячей линии», жители могут оперативно получить информацию и ответы на волнующие их вопросы. Также это дает возможность руководителям принимать решения в организации работы. С начала года на «горячую линию главного врача» поступило более 76 тыс. звонков», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Позвонить на «горячую линию» главного врача по телефону: 8 (498) 602-03-59. После разговора с оператором необходимо набрать добавочный номер, соответствующий медицинской организации. Информацию о добавочном номере можно найти на веб-сайтах медицинских учреждений или информационных стендах в поликлиниках.

Звонить на единую линию можно с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.

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#медицина
#минздрав мо
#подмосковье
В Подмосковье состоится финал конференции проектных работ «Старт в инновации»
24 марта 2025, 14:28

Фото: Министерство образования Московской области

С 27 по 30 марта на базе Технопарка Физтех-лицея имени П.Л. Капицы состоится заключительный этап XXIV научно-практической конференции «Старт в инновации». Организаторами мероприятия выступают Фонд развития Физтех-школ и Физтех-лицей.
Участники представят свои проекты, а также примут участие в образовательной программе. Она включает экскурсии по экосистеме Физтеха и мастер-классы от специалистов Технопарка, сообщает Министерство образования Московской области.

«В этом году конференция приобрела международный статус. В ней участвуют школьники из России, стран СНГ и БРИКС, что значительно расширяет географию проекта», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В финале конференции выступят более 330 учащихся из 58 регионов России, а также Казахстана, Беларуси, стран Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки. В мероприятии примут участие свыше 50 школьников Московской области. Участники представят свои разработки экспертам и партнерам, получат денежные призы от Фонда развития Физтех-школ, подарки от партнеров и шанс на запуск совместного проекта с одной из ведущих индустриальных компаний России.

Фото: Министерство образования Московской области

Среди почетных гостей конференции — представители университетов, технологических компаний, венчурных и благотворительных фондов, а также стартапов и банков. В их числе — Neurobotics, Технолицей, Цифриум, НИЦ «Курчатовский институт», МФТИ, Высшая школа экономики, проектно-учебная лаборатория «Развитие университетов», венчурная компания Startech.vc, Сбер, Академия искусственного интеллекта и другие.

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В Национальном центре представлены изделия пяти предприятий НХП Подмосковья
24 марта 2025, 14:04

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В универмаге выставки «Россия» представлены изделия народных художественных промыслов из Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Международная выставка-форум «Россия» с успехом проходила с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024-го на ВДНХ в Москве. Сейчас на территории «Экспоцентра» на Красной Пресне продолжает работу Национальный центр «Россия». В универмаге, открытом в центре, представлена продукция всемирно известных народных художественных промыслов Подмосковья.

Универмаг Национального центра – пространство для знакомства жителей и гостей страны с лучшими региональными брендами и народными художественными промыслами из разных уголков России. Подмосковье представляют изделия из Гжели, дулёвский фарфор, жостовские подносы, федоскинская лаковая миниатюра и богородская деревянная игрушка.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Гжель – родина российской керамики. С 1829 года там создают изделия для домашнего интерьера, а сине-белые узоры бренда обрели мировую известность. Сегодня на территории бытования старинного промысла работают пять предприятий, производящих продукцию гжельской керамики. Это не только классические изделия, но и современные дизайнерские коллекции. На каждом заводе открыт музей, где гостей знакомят с промыслом, историей и образцами изделий.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Дулёвский фарфоровый завод был основан в 1832 году. Сейчас это крупнейшее российское предприятие по производству посуды, скульптурных и сувенирно-подарочных изделий из фаянса и фарфора. При заводе работает музей с обширной коллекцией фарфора. Посетителям рассказывают истории об основателях и владельцах предприятия.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Жостовская фабрика декоративной росписи существует с 1825 года. Изначально там занимались изготовлением и росписью подносов из жести, сухарниц, поддонов, шкатулок из папье-маше, портсигаров, чайниц и альбомов. В жостовский поднос вложено вдохновение лучших мастеров народного промысла. В ассортименте фабрики – не только классические подносы, но и авторские изделия для интерьера. При фабрике действует единственный в мире музей картин на металле. Там также можно посетить мастер-класс и создать собственный шедевр.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В селе Федоскино уже более 200 лет развивают лаковую миниатюру, характерной особенностью которой является многослойная живопись масляными красками на чёрной лаковой основе. Мировую известность табакерки и шкатулки фабрики Лукутиных получили ещё в XIX веке. В XX Федоскинская артель живописцев, преобразованная в Федоскинскую фабрику миниатюрной живописи, поставляла свои изделия в 18 стран стран, была участником и победителем всевозможных российских и международных выставок. Сейчас АО «Федоскино» является продолжателем традиций уникального вида изобразительного искусства. На предприятии работает музей, где проходят экскурсии по производству. Гостям показывают весь процесс создания авторских произведений искусства от идеи до финального мазка.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Богородская игрушка считается первой деревянной игрушкой на Руси. В 1960 году, в канун 300-летия зарождения народного промысла, артель была преобразована в фабрику. Помимо изготовления резных игрушек и скульптур, на предприятии в сотрудничестве с Троице-Сергиевой лаврой возрождается иконостасная резьба. В музейном комплексе при Богородской фабрике можно познакомится с историей промысла, коллекцией игрушек и даже попробовать себя в роли резчика и писца на мастер-классе.

Изделия подмосковных НХП и товары других производителей можно посмотреть и купить как в самом Национальном центре «Россия», так и на его сайте.

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Дубненцы вышли на первый в году общегородской субботник
24 марта 2025, 13:41

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Первый в этом году общегородской субботник в Дубне прошёл у мемориала «Братские могилы». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Ещё зимой коммунальщики начали проводить убирать у мемориала сухостой и повреждённые короедом деревья. В марте к работам присоединились люди, пришедшие на общегородской субботник.
«Помогает весь город. Работу распределили каждому по силам. Большое спасибо за такой отклик», – поблагодарил глава Дубны Максим Тихомиров.
На субботнике вместе работали жители разных возрастов, в том числе ветераны и учащиеся.
«Пришли всей нашей группой, настроение хорошее. Это историческое место, которое надо держать его в порядке», – поделился студент филиала подмосковного политехнического колледжа «Политех «Дубна» Дмитрий Смирнов.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

«Приятно, что здесь много молодёжи. Мы, ветераны, не отстаём. Важно, что лес здесь будет чистый. Это подготовка к 80-летию Победы», – сказала председатель Совета ветеранов Большой Волги Валентина Пискарёва.
На помощь жителям были отправлены тракторы и дробилка. Техника завершила работу, которую начали дубненцы. Горожан после субботника ждал горячий чай.

Как отметили в городской администрации, это не последний субботник у мемориала. В конце апреля там пройдёт акция по посадке деревьев.

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Мытищинские хирурги восстановили лицо мужчине, упавшему с электросамоката
24 марта 2025, 13:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Мытищинской больницы восстановили лицо пациенту, упавшему с электросамоката. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 56-летний мужчина с множественными травмами головы и тела. Как выяснилось, в него врезался другой самокатчик. Диагностика выявила ушиб головного мозга, сложный многооскольчатый перелом костей лицевого скелета и перелом твёрдого нёба. При этом оба глаза из-за переломов проваливались в верхне-челюстные пазухи. Из-за тяжести травм мужчина провёл неделю в реанимации. После стабилизации состояния команда челюстно-лицевых хирургов провела операцию.
«Операция длилась около 5 часов. Врачи реконструировали сломанные участки костей лицевого скелета титановыми пластинами. Фактически на лице пациента создали титановую маску. Заново выполнить зубопротезирование и скорректировать прикус можно будет примерно через полгода», – рассказала заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии Мытищинской больницы Виктория Салкуцан.
Сейчас пациент выписан на амбулаторное лечение. Слаженная работа врачей позволила полностью восстановить ему речь и мимику, за исключением участка, где на щеке были полностью разорваны мягкие ткани. Поэтому в дальнейшем мужчине потребуется дополнительная микрохирургическая операция.

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Подмосковный кардиопульт позволил дистанционно расшифровать 1,2 млн кардиограмм
24 марта 2025, 13:13

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В 2024 году в Московской области было принято важное изменение – создана Единая диспетчерская. Также был запущен кардиопульт, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Его использование позволило дистанционно расшифровать 1 млн 200 тыс. электрокардиограмм. По результатам расшифровки почти 35 тыс. кардиограмм потребовалась экстренная госпитализация в связи с острой сердечной патологией. Это вызовы, которые стали приоритетными, и пациенты были вовремя госпитализированы и спасены», – сказал Забелин на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрей Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Также, по словам зампреда, на планшетах сотрудников выездных бригад скорой помощи включили тревожную кнопку. Забелин привёл данные статистики, согласно которым в 2024 году было совершено семь нападений на сотрудников скорой помощи. А за текущий I квартал зафиксировано уже шесть нападений.

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