В подмосковных ФАПах в этом году провели 14 тыс. телемедицинских консультаций

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В подмосковных ФАПах для пациентов с начала года провели около 14 тыс. телемедицинских консультаций. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В Московской области продолжают развивать современные технологии в сфере здравоохранения. Граждане, проживающие на отдалённых территориях, могут получить телемедицинскую консультацию медика в своем фельдшерско-акушерском пункте.
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«В ходе такой консультации пациент может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, узнать итоги диспансеризации и обследований. При необходимости фельдшер назначит телемедицинскую консультацию с узкопрофильным специалистом. С начала этого года в ФАПах региона было проведено 13,9 тыс. онлайн-приемов», – сказал зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Записаться на телемедицинскую консультацию можно на региональном портале госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122 и на приёме у лечащего врача.
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Лора Луганская