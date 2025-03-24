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Врач-педиатр МОЦОМД объяснила, почему ребенку необходимо делать вакцинацию от пневмококка

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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Пневмококковая инфекция представляет серьёзную угрозу для здоровья детей, так как может привести к развитию пневмонии, менингита и сепсиса. Вакцинация против пневмококка является эффективным способом защитить ребёнка от этих опасных заболеваний.
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) настоятельно рекомендуют включить эту прививку в национальный календарь вакцинации, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Пневмококк представляет собой бактерию, которая широко распространена и легко передается воздушно-капельным путем, особенно в местах скопления людей, таких как детские сады и школы. Дети младшего возраста особенно уязвимы к этой инфекции, поскольку их иммунная система еще не полностью сформирована и не может эффективно бороться с бактериями», — подчеркнула заведующая кабинетом врача-педиатра участкового – врач-педиатр Елена Ряскова.

Вакцинация от пневмококковой инфекции способствует формированию иммунитета к наиболее распространённым и опасным серотипам пневмококка, которые вызывают большинство заболеваний у детей. Введение вакцины активизирует процесс выработки антител, способных распознавать и уничтожать бактерии, предотвращая развитие заболевания или значительно облегчая его течение.

«Осложнения, вызванные пневмококковой инфекцией, могут быть очень серьезными и даже привести к инвалидности», — добавила врач.

Во всех трёх детских поликлиниках МОЦОМД доступна вакцина «Превенар-13». График вакцинации от пневмококковой инфекции обычно включает несколько доз, вводимых в течение первого года жизни ребёнка, а также ревакцинацию в старшем возрасте.

Необходимо обсудить с педиатром оптимальный график вакцинации для ребёнка с учётом его возраста и состояния здоровья.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 24 марта составила четыре балла
24 марта 2025, 09:51

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Утром 24 марта на дорогах Подмосковья наблюдается загруженность в 4 балла. По информации Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в регионе было зафиксировано более 1 миллиона автомобилей, что на 2% превышает средний показатель прошлого месяца.
Основные затруднения движения возникают на пути к Москве на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта напоминает водителям о необходимости соблюдать осторожность на дорогах. Следует придерживаться скоростного режима и безопасной дистанции между автомобилями, а также избегать резких манёвров.

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В МФЦ Каширы можно оформить загранпаспорт через криптокабину
24 марта 2025, 09:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В МФЦ городского округа Кашира, расположенном на улице Ильича, 61, работает криптокабина для оформления заграничных паспортов. Этот современный программно-аппаратный комплекс позволяет получить биометрический паспорт в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба администрации округа.
Для подачи заявления необходимо заранее записаться, прийти в МФЦ и заполнить анкету, указав сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет. В этом случае может потребоваться выписка из электронной трудовой книжки или копия бумажного документа.

«Специалист МФЦ заполнит заявление на основании анкеты и распечатает штрихкод. В криптокабине нужно будет отсканировать его и свой внутрироссийский паспорт, следуя инструкциям на экране, сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. После этого останется дождаться уведомления о готовности документа», — сообщила начальник отдела приема заявителей № 2 Каширского МФЦ Анастасия Князева.

Кабина оснащена цифровой камерой, системой бестеневого освещения, сканером отпечатков пальцев и документов, а также устройством для считывания штрихкодов. Весь процесс занимает не более 5–7 минут. Оплатить госпошлину можно прямо в МФЦ.

Благодаря автоматизированному процессу исключается влияние человеческого фактора при сборе данных. Криптокабина работает без выходных и перерывов, а также снижает риски утечки персональной информации.

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В Долгопрудном продолжается строительство ЖК «Бригантина»
24 марта 2025, 09:30

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Долгопрудный продолжается строительство жилого комплекса «Бригантина» в рамках программы комплексного развития территорий. В настоящее время застройщик ведёт работы сразу на нескольких объектах, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В корпусе № 3 завершено возведение монолитных конструкций, продолжается каменная кладка стен, установка фасадной системы и остекление. В корпусе № 2 монолитные работы достигли 23-го этажа и приближаются к завершению, параллельно ведётся устройство фасада, кладка наружных стен и внутренних перегородок, а также монтаж окон.

Встроенно-пристроенный детский сад находится на финальной стадии кладочных работ. В корпусе № 1 строители достигли 11-го этажа, где продолжаются армирование и бетонирование вертикальных конструкций и плит перекрытий. Монолитные работы в помещении детского сада уже завершены.

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом комплексе, который реализует ГК «Гранель», предусмотрена развитая инфраструктура. В домах на первых этажах функционируют магазины, кафе, аптеки, пекарни и салоны красоты. Также введён в эксплуатацию многоуровневый паркинг на 813 машиномест.

В рамках проекта построены три детских сада, рассчитанные на 570 воспитанников, и детская поликлиника на 95 посещений в смену. Ведётся возведение ещё двух встроенно-пристроенных дошкольных учреждений на 270 мест и взрослой поликлиники с аналогичной мощностью.

Кроме того, в городе Долгопрудный компания строит отдельно стоящий родильный дом, а в рамках государственной программы возводится новый корпус школы № 7, рассчитанный на 1500 учащихся.

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В результате кибератаки в системах Мострансавто возникли временные сбои
24 марта 2025, 09:15

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В пятницу вечером, 21 марта 2025 года, серверы компании «Мострансавто» подверглись целенаправленной хакерской атаке. В результате часть внутренних систем, включая диспетчерскую службу, временно вышла из строя.
Кроме того, информация о транспорте перестала отображаться на сторонних сервисах, таких как «Яндекс.Карты», что могло вызвать неудобства у пассажиров, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работник компании сразу же начали работу по устранению последствий и восстановлению работы сервисов. В настоящее время проводятся все необходимые технические мероприятия, чтобы как можно скорее вернуть систему в нормальный режим.

«Мострансавто» приносит извинения за доставленные неудобства и благодарит пассажиров за понимание. Компания делает всё возможное, чтобы минимизировать последствия атаки и восстановить привычный уровень сервиса. Актуальная информация о процессе восстановления будет публиковаться на официальных ресурсах.

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Стенд Подмосковья назвали самым гостеприимным на Международной выставке туризма
21 марта 2025, 22:53

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Стенду Подмосковья на 31-й Международной выставке туризма MITT 2025 присудили почётное звание «Самый гостеприимный стенд». Об этом по итогам завершившегося события сообщил зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
«Подмосковье обладает туристическим потенциалом, который мы продолжаем развивать. Участие в выставке помогает нам в этом. На MITT 2025 свои туристические возможности представили Коломна, Зарайск, Сергиев Посад, Серпухов и Подольск. Эти города славятся богатой историей и культурой, что создаёт возможности для развития туризма. На выставке побывали более 16 тыс. человек, а стенд Подмосковья был признан самым гостеприимным», – отметил Хайкин.
В выставке также приняли участие «Объединение Гжель», представители которого рассказали о туристических возможностях кластера, и производители мобитраков. Были представлены и подмосковные отели. Участники рассказали о летних программах отдыха, провели дегустацию продуктов местных производителей и викторины, на которых разыграли призы и сувениры.

Всего в работе Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства участвовали более 1 тыс. компаний из 34 государств. Среди них – страны СНГ и Ближнего Востока, Индия, Непал, Китай, Венгрия, Куба и другие.

В рамках форума состоялось более 30 деловых мероприятий.

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