Врач-педиатр МОЦОМД объяснила, почему ребенку необходимо делать вакцинацию от пневмококка

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Пневмококковая инфекция представляет серьёзную угрозу для здоровья детей, так как может привести к развитию пневмонии, менингита и сепсиса. Вакцинация против пневмококка является эффективным способом защитить ребёнка от этих опасных заболеваний.
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) настоятельно рекомендуют включить эту прививку в национальный календарь вакцинации, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Пневмококк представляет собой бактерию, которая широко распространена и легко передается воздушно-капельным путем, особенно в местах скопления людей, таких как детские сады и школы. Дети младшего возраста особенно уязвимы к этой инфекции, поскольку их иммунная система еще не полностью сформирована и не может эффективно бороться с бактериями», — подчеркнула заведующая кабинетом врача-педиатра участкового – врач-педиатр Елена Ряскова.
Вакцинация от пневмококковой инфекции способствует формированию иммунитета к наиболее распространённым и опасным серотипам пневмококка, которые вызывают большинство заболеваний у детей. Введение вакцины активизирует процесс выработки антител, способных распознавать и уничтожать бактерии, предотвращая развитие заболевания или значительно облегчая его течение.
«Осложнения, вызванные пневмококковой инфекцией, могут быть очень серьезными и даже привести к инвалидности», — добавила врач.
Во всех трёх детских поликлиниках МОЦОМД доступна вакцина «Превенар-13». График вакцинации от пневмококковой инфекции обычно включает несколько доз, вводимых в течение первого года жизни ребёнка, а также ревакцинацию в старшем возрасте.
Необходимо обсудить с педиатром оптимальный график вакцинации для ребёнка с учётом его возраста и состояния здоровья.
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Дайана Хусинова