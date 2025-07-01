Более 80 медработников окончили в этом году Шатурский филиал областного колледжа

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Шатурский филиал Московского областного медицинского колледжа выпустил в этом году 83 медсестры и медбрата. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.



Молодые специалисты собрались в зале колледжа проститься с наставниками и получить дипломы о среднем профессиональном образовании. Выпускников напутствовала исполняющий обязанности директора филиала Елена Полуянова. Она отметила, что за годы обучения студенты прошли непростой путь становления и стали грамотными специалистами.

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
«Вы выбрали непростой и благородный путь – помогать людям. Вам будет доверено самое важное – жизнь и здоровье пациентов. Желаю вам успехов и благополучия. У вас всё получится, мы в вас верим!», – сказала исполнительный секретарь местного отделения партии единороссов Ольга Бурмистрова.
Она вручила благодарственные письма и подарки выпускникам, получившим красные дипломы. В этом году их обладателями стали шесть человек.

Теперь выпускники, успешно освоившие образовательную программу по специальности «сестринское дело», пополнят коллективы лечебных учреждений.


Лора Луганская

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