Жителям Шатуры рассказали о перспективах развития города
Выездная администрация состоялась в модельной библиотеке Шатуры на проспекте Борзова. В мероприятии приняли участие глава муниципального округа Николай Прилуцкий и его заместители. Перед жителями отчитались о проделанной работе и рассказали о перспективах развития Шатуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Замглавы округа Сергей Пигуль рассказал о ходе ремонта многоквартирных домов и замене тепловых сетей. Общая протяжённость модернизируемых участков теплосетей составит 5 тысяч 710 метров. А в микрорайоне Керва построят блочно-модульную котельную», — говорится в сообщении.Тему ремонта дорог осветил замглавы округа Вячеслав Федотов. Работы ведутся на проспекте Борзова, улицах Строителей, Интернациональной, Исповедников Шатурских, Сосновой, Южной, Береговой, Моховой, Беговой и других.
Жителям также сообщили, что многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья в пятом микрорайоне планируется сдать в эксплуатацию в третьем квартале текущего года. А капитальный ремонт в школе №2 завершат до начала учебного года.