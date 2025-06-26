Жителям Шатуры рассказали о перспективах развития города

26 июня 2025, 16:33

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Выездная администрация состоялась в модельной библиотеке Шатуры на проспекте Борзова. В мероприятии приняли участие глава муниципального округа Николай Прилуцкий и его заместители. Перед жителями отчитались о проделанной работе и рассказали о перспективах развития Шатуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.







«Замглавы округа Сергей Пигуль рассказал о ходе ремонта многоквартирных домов и замене тепловых сетей. Общая протяжённость модернизируемых участков теплосетей составит 5 тысяч 710 метров. А в микрорайоне Керва построят блочно-модульную котельную», — говорится в сообщении.