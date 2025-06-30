В шатурском парке «Крестов брод» устроили праздник для выпускников
Масштабный выпускной вечер устроили для одиннадцатиклассников муниципального округа Шатура в парке «Крестов брод», там были открыты различные интерактивные зоны и организованы мастер-классы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В этом году шатурские школы окончили более 200 человек. 46 из них получили медали «За особые успехи в учении». А пять выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.
Ребят поздравили их педагоги и глава Шатуры Николай Прилуцкий.
«Желаю каждому из вас найти свою дорогу и встретить тех самых людей, которых вы сможете по-настоящему назвать своими людьми — это настоящие друзья, ваши любимые. И тогда вы будете по-настоящему счастливы, я уверен в этом», — сказал Николай Прилуцкий.На празднике выпускники заполняли «Книгу будущего», рисовали, мастерили трендовые украшения и делали фотографии, чтобы надолго запомнить этот день.