В шатурском парке «Крестов брод» устроили праздник для выпускников

30 июня 2025, 14:25

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Масштабный выпускной вечер устроили для одиннадцатиклассников муниципального округа Шатура в парке «Крестов брод», там были открыты различные интерактивные зоны и организованы мастер-классы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В этом году шатурские школы окончили более 200 человек. 46 из них получили медали «За особые успехи в учении». А пять выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.



Ребят поздравили их педагоги и глава Шатуры Николай Прилуцкий.





«Желаю каждому из вас найти свою дорогу и встретить тех самых людей, которых вы сможете по-настоящему назвать своими людьми — это настоящие друзья, ваши любимые. И тогда вы будете по-настоящему счастливы, я уверен в этом», — сказал Николай Прилуцкий.