Более полумиллиона поездок совершили пассажиры Подмосковья на дачных маршрутах
Хотя на календаре уже октябрь, дачный сезон в Подмосковье всё ещё в разгаре. По данным Мострансавто и Минтранса Московской области, с апреля пассажиры совершили свыше 543 000 поездок по сезонным автобусным маршрутам, которые ведут к садоводческим и дачным товариществам.
Сейчас в регионе работают 35 таких маршрутов. Чаще всего жители и гости области пользуются соцкартами — по ним с весны зафиксировали более 396 000 поездок. Ещё 96 000 раз пассажиры оплатили проезд банковскими картами, а по картам «Стрелка» и «Тройка» — более 50 000 раз.
Самыми популярными направлениями у дачников стали:
- маршрут № 10 «Автостанция – Юбилейное» — около 85 000 поездок;
- маршрут № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) – Новый Снопок» — более 80 000;
- маршрут № 30 «Электрогорск – Алексеево» — 57 000 поездок.
Работу сезонных маршрутов завершат в начале ноября.