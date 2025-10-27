Более полумиллиона поездок совершили пассажиры Подмосковья на дачных маршрутах

27 октября 2025, 11:55

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Хотя на календаре уже октябрь, дачный сезон в Подмосковье всё ещё в разгаре. По данным Мострансавто и Минтранса Московской области, с апреля пассажиры совершили свыше 543 000 поездок по сезонным автобусным маршрутам, которые ведут к садоводческим и дачным товариществам.





Сейчас в регионе работают 35 таких маршрутов. Чаще всего жители и гости области пользуются соцкартами — по ним с весны зафиксировали более 396 000 поездок. Ещё 96 000 раз пассажиры оплатили проезд банковскими картами, а по картам «Стрелка» и «Тройка» — более 50 000 раз.



​Фото: Медиасток РФ

Самыми популярными направлениями у дачников стали: