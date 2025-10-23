Озвучено число погибших на железной дороге в Подмосковье за неделю

23 октября 2025, 17:55

На железной дороге в Подмосковье за неделю пострадали 22 человека, 15 – погибли

Фото: iStock/Veronika Saratovtseva

В Подмосковье за неделю на железной дороге погибли 15 человек. Большинство из них нарушили правила перехода путей.





С 16 по 23 октября 2025 года на железнодорожных объектах Московской области зафиксировали 22 случая травмирования граждан, из них 15 — со смертельным исходом. Показатели оказались выше, чем неделей ранее, когда пострадали 19 человек, включая девять погибших.



Большинство трагедий, как уточняется, произошло из-за нарушения элементарных правил безопасности.



