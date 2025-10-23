Озвучено число погибших на железной дороге в Подмосковье за неделю
На железной дороге в Подмосковье за неделю пострадали 22 человека, 15 – погибли
В Подмосковье за неделю на железной дороге погибли 15 человек. Большинство из них нарушили правила перехода путей.
С 16 по 23 октября 2025 года на железнодорожных объектах Московской области зафиксировали 22 случая травмирования граждан, из них 15 — со смертельным исходом. Показатели оказались выше, чем неделей ранее, когда пострадали 19 человек, включая девять погибших.
Большинство трагедий, как уточняется, произошло из-за нарушения элементарных правил безопасности.
- При ожидании поездов, не соблюдая дистанцию, травмировались три человека – на станциях «Кутузовская» (Курское направление), «Кратово» и «Зарайск» (Рязанское направление).
- Один человек получил травмы, нарушив правила поведения на объектах железнодорожного транспорта – на станции «Лось» (Ярославское направление).
- Один человек погиб на пешеходном переходе на станции «Овражки» (Рязанское направление).
- Двое травмировались при переходе путей в неустановленных местах – на станциях «Красный строитель» и «Стойленская».
- 11 человек погибли, переходя пути в запрещённых местах. Это произошло на станциях «Фили», «Щёлково», «Подрезково», «Люберцы-2», платформах «Ухтомская» и «Востряково», а также на участках в районах Домодедово, Рязани, Кубинки и Твери.
- Ещё два человека совершили самоубийство. Трагедии произошли на станциях МЦД «Минская» и «Борисоглебск».
- Среди пострадавших также двое зацеперов — один получил травмы на перегоне «Дрезна — Павловский Посад», другой погиб на станции «Подольск».
Специалисты отмечают, что число трагедий остаётся тревожно высоким и напрямую связано с игнорированием правил безопасности.
Железнодорожные службы вновь призвали жителей региона переходить пути только в установленных местах, соблюдать дистанцию от края платформы и не приближаться к движущемуся составу.