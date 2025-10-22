Проезд по путепроводу на 95 км Старосимферопольского шоссе закроют с 27 октября

22 октября 2025, 15:19

оригинал Фото: istockphoto.com/Lyubov Furs

Движение по путепроводу через железную дорогу, расположенному на 95-м километре Старосимферопольского шоссе у деревни Лукино округа Серпухов, перекроют с 27 октября. Там начнётся капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Восстановить движение планируется в сентябре 2026 года.





«В рамках ремонта на путепроводе заменят конструкции пролётного строения, опоры и сопряжения, укрепят откосы, сделают покрытие проезжей части и тротуаров, обустроят лестничные сходы, обновят дождевую канализацию и смонтируют перила», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.