Более тысячи школьников познакомились с профессиями на форуме в Ступине
Во Дворце культуры Ступина прошёл второй ежегодный форум «Образование и карьера». На встречу приехали более тысячи учеников 8–11 классов из Ступина, Коломны и Каширы. По словам начальника центра профориентации города Ступино Светланы Перминовой, форум проходит два раза в год.
На выставке «Навигатор поступления» школьники познакомились с представителями более 30 вузов и колледжей Москвы, Подмосковья, Рязани, Тулы и Орла. Учебные заведения предложили им свыше 500 специальностей и более 28 тысяч мест для поступления в 2027 году. Посетители смогли пройти профориентационное тестирование и попробовать свои силы на мастер-классах. Полученные знания помогут им выбрать профессию, учебное заведение и предметы для сдачи ОГЭ или ЕГЭ.
Одна из задач форума — повысить престиж профессий в агропромышленном комплексе и рассказать молодёжи о возможностях работы в этой сфере.
Своим опытом с гостями поделились студенты, которые два-три года назад пришли на подобную встречу в поисках места учёбы. В администрации городского округа Ступино считают такие примеры показателем успешной профориентационной работы.
Особый интерес у школьников вызвала площадка Губернского колледжа. Студентки направления «Кинология» показали приёмы дрессировки собак. Питомцы выполняли команды и позировали для снимков. Внимание гостей привлекли представители педагогических колледжей, аграрных университетов, силовых структур и военных учебных направлений.
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