Более тысячи школьников познакомились с профессиями на форуме в Ступине

13 ноября 2026, 12:35

оригинал Фото: Иван Дубров

Во Дворце культуры Ступина прошёл второй ежегодный форум «Образование и карьера». На встречу приехали более тысячи учеников 8–11 классов из Ступина, Коломны и Каширы. По словам начальника центра профориентации города Ступино Светланы Перминовой, форум проходит два раза в год.