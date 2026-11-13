Школьники из Лидино и Космодемьянского разделили победу в «Рузском агростартапе»

13 ноября 2026, 12:17

оригинал Фото: пресс-служба молодежного центра «Руза»

Команды «МАЛ» и «Космодемьянцы» заняли первое место в конкурсе-квесте «Рузский агростартап». Финал проекта прошел 12 ноября. Об этом сообщает молодежный центр «Руза».