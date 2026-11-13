Школьники из Лидино и Космодемьянского разделили победу в «Рузском агростартапе»
Команды «МАЛ» и «Космодемьянцы» заняли первое место в конкурсе-квесте «Рузский агростартап». Финал проекта прошел 12 ноября. Об этом сообщает молодежный центр «Руза».
В этом году организаторы изменили формат. Раньше участники предлагали бизнес-идеи для сельского хозяйства, а теперь выполнили задания четырехэтапного квеста. Почти месяц школьники работали над первыми тремя этапами. Они нашли в округе растения с интересной историей, определили их координаты и сделали снимки для ботанического атласа. Ребята расспросили владельцев участков и оформили результаты в виде постеров.
Затем участники высушили по килограмму местных яблок, грибов или ягод. В видеороликах они представили расчеты и сравнили выгоду таких продуктов в экспедиции с армейским сухпайком. Еще одним заданием стала разработка упаковки из природных материалов, которые разлагаются в земле.
На финальной встрече команды защитили свои работы перед жюри. В его состав вошли руководитель Фабричного квартала Оксана Боуш, хозяйка гастроарт-мастерской «СыроВарья» Варвара Максименко и предприниматель в сфере ветеринарии Анастасия Кондратьева.
Победу разделили «МАЛ» из Лидино и «Космодемьянцы» из Космодемьянской школы. Второе место занял «Зеленый компас» Нестеровского лицея. Третье место досталось командам «Ботаника 2.0» из лицея и «Первые» из Рузской школы № 3.
Конкурс помогает популяризировать профессии в агропромышленном комплексе и отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети», уточнили в министерстве информации и молодежной политики Московской области.
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