Подмосковным школьникам расскажут, как защитить аккаунты и устройства

13 ноября 2026, 10:33

Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Новый цикл занятий проекта «Цифровой ликбез» начнётся 16 ноября. Детям расскажут, как действовать при угрозах в интернете. Об этом сообщает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.







Занятие «Цифровая первая помощь» подготовили специалисты Лаборатории Касперского. Школьники узнают, как защитить устройство от вредоносных программ, вернуть безопасность учётной записи и распознать недостоверные сведения в сети.



Материал представили в виде короткого мультфильма для детей от шести лет. Посмотреть его можно на сайте проекта вместе с родителями или учителями. После просмотра участникам предлагают пройти тест. По его завершении каждый получит сертификат.