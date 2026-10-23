Больным раком печени в Подмосковье стал доступен новый вид операций

23 октября 2026, 14:24

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного онкологического клинического центра начали проводить больным раком печени новый вид операций. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Речь идёт об эмболизации правой долевой ветви воротной вены под контролем УЗИ и рентгена. Этот метод применяют при первичном раке печени и метастатических опухолях, расположенных в правой или левой доле органа.

«Процедуру проводят перед обширной операцией, чтобы подготовить здоровую часть печени к удалению поражённого участка. Теперь такие операции проводит наш областной онкоцентр. Для пациента они бесплатны, по полису ОМС. Для этого в центре есть специальное оборудование и подготовленная команда специалистов», – отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.