Анастасия Волочкова выступила в Раменском и посетила местный медиацентр
Заслуженная артистка России балерина Анастасия Волочкова выступила на сцене культурно-досугового центра «Гжельский» в Раменском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Творческий вечер Волочковой назывался «Сцена моя».
«Я очень частый гость в Раменском. Сегодня концерт в КДЦ «Гжельский». Это единственный центр, в котором я не выступала. Но что-то должно происходить впервые», — сказала артистка.Она также посетила окружной медицентр, где дала интервью ведущей Елене Трусилиной. Балерина рассказала, насколько важно для неё творчество, жизнь на сцене, а также искренние человеческие отношения.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье открывается Областной театральный фестиваль «Долгопрудненская осень».