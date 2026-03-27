Больницы Подмосковья получили с начала года более 60 аппаратов ИВЛ
62 современных аппарата для искусственной вентиляции лёгких поставили в больницы Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Аппараты ИВЛ используются для помощи пациентам с нарушением функции дыхания.
«Оснащение медицинских организаций современным оборудованием является одним из приоритетных направлений нашей работы. На закупку 62 аппаратов ИВЛ выделили почти 290 миллионов рублей. До конца года наши больницы получат ещё 65 единиц этого оборудования», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Новые аппараты передали восьми медицинским учреждениям, в числе которых Мытищинская, Клинская, Дмитровская и другие больницы.