В Подмосковье протестируют сервис по привлечению людей к субботникам
Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Новый сервис по организации субботников протестируют в Московской области. Участники смогут заранее выбрать локацию и предпочтительный вид деятельности. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Сервис запустило областное министерство совместно с «Яндексом». Проверить, как он работает, можно будет уже 28 марта — во время первого сезонного областного субботника.
«Мы впервые запустили в Московской области подобный проект. Пилот проходит в четырех округах — Подольске, Химках, Мытищах и Ленинском. Участники могут выбрать, что делать — убирать мусор, сажать кустарники, красить ограждения и пр. Если всё пройдёт успешно, мы распространим эту практику на весь регион», — сказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко.Проект предусматривает два формата регистрации — с 18 лет через ресурс «Яндекс Смена» и с 14 лет — через сайт «Добро.рф». Совершеннолетние участники субботника получат небольшое вознаграждение.