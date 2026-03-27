В Подмосковье протестируют сервис по привлечению людей к субботникам

27 марта 2026, 10:58

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Новый сервис по организации субботников протестируют в Московской области. Участники смогут заранее выбрать локацию и предпочтительный вид деятельности. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Сервис запустило областное министерство совместно с «Яндексом». Проверить, как он работает, можно будет уже 28 марта — во время первого сезонного областного субботника.





«Мы впервые запустили в Московской области подобный проект. Пилот проходит в четырех округах — Подольске, Химках, Мытищах и Ленинском. Участники могут выбрать, что делать — убирать мусор, сажать кустарники, красить ограждения и пр. Если всё пройдёт успешно, мы распространим эту практику на весь регион», — сказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко.