В Подмосковье в этом году за парты сядут более 96 тысяч первоклассников
Свыше 96 тысяч первоклассников придут в школы Московской области в новом учебном году. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.
Первая волна записи в первый класс стартовала в Подмосковье 23 марта. В настоящее время родители подали уже 15 тысяч заявлений. Кроме того, поступило почти 52 тысячи заявок на перевод ребёнка из детсада в школу в рамках одного образовательного комплекса.
«Наша задача состоит в том, чтобы запись в первый класс была удобной и простой. Жители Московской области могут сделать это онлайн — через областной портал госуслуг», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Первая волна записи школы завершится 30 июня. В этот период заявки принимаются в учебные заведения по месту регистрации, а также от семей с правом преимущественного приёма или льготами. Вторая волна — для всех остальных — начнётся 6 июля.