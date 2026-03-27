В Подмосковье в этом году за парты сядут более 96 тысяч первоклассников

27 марта 2026, 10:42

Свыше 96 тысяч первоклассников придут в школы Московской области в новом учебном году. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.





Первая волна записи в первый класс стартовала в Подмосковье 23 марта. В настоящее время родители подали уже 15 тысяч заявлений. Кроме того, поступило почти 52 тысячи заявок на перевод ребёнка из детсада в школу в рамках одного образовательного комплекса.





«Наша задача состоит в том, чтобы запись в первый класс была удобной и простой. Жители Московской области могут сделать это онлайн — через областной портал госуслуг», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.