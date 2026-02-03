Достижения.рф

Борцы из Подмосковья завоевали две медали на турнире «Кубок Ивана Ярыгина»

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную и бронзовую медали завоевали представители Московской области на ХХХVII международных соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин и женщин «Кубок Ивана Ярыгина». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Награды Подмосковью принесли Алина Шевченко и Иналбек Шериев.

«Алина Шевченко, выступавшая в весовой категории до 68 килограммов, поднялась на вторую ступень пьедестала почёта. В финале она уступила спортсменке из КНДР, а третье место поделили представительницы Монголии и Рязанской области», — говорится в сообщении.
А Иналбек Шериев (весовая категория до 74 килограммов) разделил бронзовую награду с атлетом из Ханты-Мансийского автономного округа. Золото получил борец из Краснодарского края, а серебро — спортсмен из Крыма.
Лев Каштанов

