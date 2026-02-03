Борцы из Подмосковья завоевали две медали на турнире «Кубок Ивана Ярыгина»
Серебряную и бронзовую медали завоевали представители Московской области на ХХХVII международных соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин и женщин «Кубок Ивана Ярыгина». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Награды Подмосковью принесли Алина Шевченко и Иналбек Шериев.
«Алина Шевченко, выступавшая в весовой категории до 68 килограммов, поднялась на вторую ступень пьедестала почёта. В финале она уступила спортсменке из КНДР, а третье место поделили представительницы Монголии и Рязанской области», — говорится в сообщении.А Иналбек Шериев (весовая категория до 74 килограммов) разделил бронзовую награду с атлетом из Ханты-Мансийского автономного округа. Золото получил борец из Краснодарского края, а серебро — спортсмен из Крыма.