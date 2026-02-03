В Балашихе восстановили нежилое аварийное здание

03 февраля 2026, 10:13

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Административно-производственное здание, находившееся в аварийном состоянии, восстановили в балашихинском микрорайоне Железнодорожный. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Кирпичную постройку площадью свыше полутора тысяч квадратных метров возвели в 40-х годах ХХ века. Последние несколько лет здание стояло заброшенным и ветшало. Но в 2024 году у объекта появился новый собственник, который принял решение провести ремонт.





«В результате строение полностью восстановили, а прилегающую территорию благоустроили», — говорится в сообщении.