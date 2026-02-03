В Балашихе восстановили нежилое аварийное здание
Административно-производственное здание, находившееся в аварийном состоянии, восстановили в балашихинском микрорайоне Железнодорожный. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Кирпичную постройку площадью свыше полутора тысяч квадратных метров возвели в 40-х годах ХХ века. Последние несколько лет здание стояло заброшенным и ветшало. Но в 2024 году у объекта появился новый собственник, который принял решение провести ремонт.
«В результате строение полностью восстановили, а прилегающую территорию благоустроили», — говорится в сообщении.В настоящее время в обновлённом здании работают два сетевых супермаркета с товарами повседневного спроса.
Всего на территории округа Балашиха выявили 388 аварийных зданий, самостроев и недостроев. На сегодняшний день 256 их них снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.