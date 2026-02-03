В Дрезне открылось после ремонта отделение физиотерапии
Видео: пресс-служба Минздрава МО
Отделение физиотерапии филиала №7 Орехово-Зуевской больницы в городе Дрезна открыли после ремонта. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Теперь пациенты смогут получать помощь в современных комфортных условиях.
«Проведенный ремонт — это не просто косметические улучшения. Прежде всего, в ходе работ был сделан упор на обеспечение безопасности функционирования отделения», — отметила исполняющая обязанности заведующего филиалом, терапевт Любовь Демкина.Она добавила, что в рамках ремонта в здании заменили системы водоснабжения, канализации и отопления.
Физиотерапевтическое отделение филиала №7 является важным звеном в системе восстановительного лечения жителей Орехово-Зуевского округа. В год там принимают свыше десяти тысяч взрослых и маленьких пациентов.