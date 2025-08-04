Брынцалов: торговать спиртным во дворах домов Подмосковья запретят с 1 сентября
Продавать алкоголь во дворах жилых домов Московской области запретят с 1 сентября. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, напомнив, что соответствующий закон региональный парламент принял в ходе весенней сессии.
«Закон вводит новые правила торговли алкоголем в магазинах и общепите. С 1 сентября в Подмосковье нельзя будет продавать алкоголь во дворах жилых домов. После 1 сентября получить лицензию на розничную продажу алкоголя смогут только магазины, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не дальше 30 метров от края дороги. Если у торговой точки уже есть лицензия, она сможет продолжать работу до конца её действия», – рассказал Брынцалов РИА Новости.Новые правила не коснутся пристроенных и встроенно-пристроенных помещений.
«Всё это призвано убрать торговлю спиртным из дворов, поскольку она вызывает беспокойство жителей. Они жаловались, что посетители алкомаркетов распивают спиртное прямо у входа. Всё это сопровождается шумом, мусором и пьяными конфликтами. К тому же часто вход в магазины со спиртным выходит прямо на детскую площадку», – отметил Брынцалов.Спикер добавил, что в Подмосковье также вводят новые нормы для объектов общепита. Спиртное в кафе, барах и других точках общепита, расположенных в многоквартирных домах, запретят продавать с 23 до 8 часов. Исключение составят рестораны.