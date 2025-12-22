Бронников: «Знакомимся с позицией губернатора на программе «Герои Подмосковья»

22 декабря 2025, 12:58

В Московской области реализуют программу «Герои Подмосковья», которая помогает ветеранам специальной военной операции развивать профессиональные навыки и строить карьеру в госструктурах и госкомпаниях. Проект стал продолжением федеральной программы «Время Героев», которую инициировал Президент Владимир Путин.





Программа рассчитана на 12 месяцев и доступна для участников, прошедших конкурсный отбор. Она включает четыре очно-заочных модуля, стажировку в органах власти и муниципалитетах, а также сопровождение опытных наставников. Главная цель — дать ветеранам новые наыки, развить лидерские качества и помочь с профессиональной самореализацией.



Один из участников программы, старший лейтенант, ветеран СВО Александр Бронников, рассказал о своем опыте участия.

«Мы также знакомимся с позицией губернатора, он приезжал к нам, рассказывал, как выстраивается работа. Это снова возвращает к той самой базе, на основе которой в дальнейшем можно работать», — подчеркнул военнослужащий.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьёв.