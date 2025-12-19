Выставка «Дорогами Великой Победы» в Мособлдуме: как искусство соединяет прошлое и настоящее

19 декабря 2025, 11:03

Фото: пресс-служба Московской областной Думы

В Московской областной Думе открыли выставку «Дорогами Великой Победы». Она объединила работы 30 художников из Московской и Тверской областей, а еще Донецкой и Луганской Народных Республик. Экспозицию посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Каждая работа рассказывает о подвиге людей в прошлом и находит отклик в современности.





Торжественное открытие выставки

«Сегодня мы все встретились в стенах Московской областной Думы, чтобы вместе пройти «Дорогами Великой Победы». Для нас данная выставка – это культурный живой мост между традиционно русскими регионами, которые в ту Великую войну встали на защиту Родины. Встали все: и рабочие, и учащиеся, и студенты, и колхозники. Это серьёзный вклад был в нашу Победу. Это мост между эпохами, между подвигом наших прадедов, дедов во Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну и подвигами, которые сейчас внуки, правнуки тех победителей, совершают в зоне специальной военной операции», подчеркнул зампред Московской областной Думы Олег Рожнов.

Какие художники представили свои работы на экспозиции?

«В проекте принимают участие 77 художников – живописцев и графиков из Московской и Тверской областей и 56 художников из ЛНР и ДНР. Выставки уже прошли в Донецке, Мариуполе, Макеевке, Луганске, Краснодоне, Алчевске, Электростали, Зарайске и сегодня в Красногорске. В январе-марте 2026 года планируем провести выставки в Твери, Торжке и Ржеве», — отмечает автор.

В чем сила работ, которые соединяют прошлое и настоящее?

«Сегодня мы представляем проект «Дорогами Великой Победы», приуроченный к празднованию восьмидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне. События прошлой войны и нынешней специальной военной операции, словно наложились друг на друга. Мы видим те же бесчинства фашиствующих националистов на оккупированных территориях. Видим, как ведётся борьба за те же ключевые высоты и транспортные развязки. Мы видим победное освободительное движение нашей русской армии как и 80 лет назад. Художники Донбасса, остро ощутив на себе эту вневременную связь событий в каждом своём произведении, посвящённом Великой Отечественной войне, неизбежно вкладывают современный контекст, проводят весьма зримые параллели», — поделилась Ведущий советник Министерства культуры ДНР Анаит Агабекян.

«Данная экспозиция – не просто картины. Это взгляд на нашу общую историю, на трагедию и триумф, на боль потерь и радость мирного неба. Это мост, который искусство строит поверх любых разделений, напоминая о том, что нас объединяет», — отмечает Председатель Профильного комитета МОД Линара Самединова.

Почему выставка важна для Подмосковья?

«Для руководства области, общественных организаций, для представителей различных сфер деятельности одна из главных задач – укрепление связи поколений и поддержка тех, кто сегодня стоит на страже мирной жизни и суверенитета нашей Родины. Сегодня мы открыли выставку «Дорогами Великой Победы». И это станет финальным аккордом насыщенного года. Выставка объединяет в себе главные смыслы: историческую память, преемственность поколений и культурное единство», — сказал Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

«Для меня важно, что она вдохновляет людей задуматься о собственном месте в истории, о том, как каждый из нас может хранить память и передавать её дальше», — рассказала депутат Татьяна Сердюкова.

Какие еще подмосковные инициативы помогают молодому поколению познакомиться с историей?

конференцию «Города Великой Победы»;

выставки «Отец Героя» и «Дети Героев»;

и фотопроект «Защитники земли русской»;

«Хроники террора украинского неонацистского режима».