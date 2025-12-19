Выставка «Дорогами Великой Победы» в Мособлдуме: как искусство соединяет прошлое и настоящее
В Московской областной Думе открыли выставку «Дорогами Великой Победы». Она объединила работы 30 художников из Московской и Тверской областей, а еще Донецкой и Луганской Народных Республик. Экспозицию посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Каждая работа рассказывает о подвиге людей в прошлом и находит отклик в современности.
Торжественное открытие выставкиНа открытии выставки присутствовали депутаты Московской областной Думы, руководители и члены творческих союзов, художники Донбасса, а еще — представители Московского областного молодёжного парламента. Здесь гости мероприятия могли лично познакомиться с авторами работ. Мособлдума стала площадкой для демонстрации того, как искусство помогает укреплять связи между художниками и зрителями.
«Сегодня мы все встретились в стенах Московской областной Думы, чтобы вместе пройти «Дорогами Великой Победы». Для нас данная выставка – это культурный живой мост между традиционно русскими регионами, которые в ту Великую войну встали на защиту Родины. Встали все: и рабочие, и учащиеся, и студенты, и колхозники. Это серьёзный вклад был в нашу Победу. Это мост между эпохами, между подвигом наших прадедов, дедов во Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну и подвигами, которые сейчас внуки, правнуки тех победителей, совершают в зоне специальной военной операции», подчеркнул зампред Московской областной Думы Олег Рожнов.Затем Олег Рожнов отметил вклад художников, организаторов и общественных организаций в реализацию проекта, вручил награды и памятные подарки участникам.
Какие художники представили свои работы на экспозиции?Руководитель проекта Андрей Архипов рассказал, что выставка охватывает несколько регионов и стран.
«В проекте принимают участие 77 художников – живописцев и графиков из Московской и Тверской областей и 56 художников из ЛНР и ДНР. Выставки уже прошли в Донецке, Мариуполе, Макеевке, Луганске, Краснодоне, Алчевске, Электростали, Зарайске и сегодня в Красногорске. В январе-марте 2026 года планируем провести выставки в Твери, Торжке и Ржеве», — отмечает автор.Зрители могут увидеть, как художники из разных регионов видят общую историю и находят точки соприкосновения в своих произведениях.
В чем сила работ, которые соединяют прошлое и настоящее?Картины рассказывают о подвиге героев в Великой Отечественной войне, а художники Донбасса добавляют сюда современный контекст.
«Сегодня мы представляем проект «Дорогами Великой Победы», приуроченный к празднованию восьмидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне. События прошлой войны и нынешней специальной военной операции, словно наложились друг на друга. Мы видим те же бесчинства фашиствующих националистов на оккупированных территориях. Видим, как ведётся борьба за те же ключевые высоты и транспортные развязки. Мы видим победное освободительное движение нашей русской армии как и 80 лет назад. Художники Донбасса, остро ощутив на себе эту вневременную связь событий в каждом своём произведении, посвящённом Великой Отечественной войне, неизбежно вкладывают современный контекст, проводят весьма зримые параллели», — поделилась Ведущий советник Министерства культуры ДНР Анаит Агабекян.Работы здесь особенно сильные: они не просто рассказывают о прошлом, но и помогают зрителям увидеть, как исторический опыт отражается в настоящем.
«Данная экспозиция – не просто картины. Это взгляд на нашу общую историю, на трагедию и триумф, на боль потерь и радость мирного неба. Это мост, который искусство строит поверх любых разделений, напоминая о том, что нас объединяет», — отмечает Председатель Профильного комитета МОД Линара Самединова.После торжественного открытия для участников провели экскурсию. Художники подробно рассказывали о каждой картине, объясняя их замысел. Возрастных ограничений у работ нет.
Почему выставка важна для Подмосковья?
«Для руководства области, общественных организаций, для представителей различных сфер деятельности одна из главных задач – укрепление связи поколений и поддержка тех, кто сегодня стоит на страже мирной жизни и суверенитета нашей Родины. Сегодня мы открыли выставку «Дорогами Великой Победы». И это станет финальным аккордом насыщенного года. Выставка объединяет в себе главные смыслы: историческую память, преемственность поколений и культурное единство», — сказал Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.Депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова в диалоге с «Радио 1» отметила, что выставка формирует чувство общности и патриотизма, показывает, что ценности, за которые сражались предки, остаются важными и сегодня.
«Для меня важно, что она вдохновляет людей задуматься о собственном месте в истории, о том, как каждый из нас может хранить память и передавать её дальше», — рассказала депутат Татьяна Сердюкова.
Какие еще подмосковные инициативы помогают молодому поколению познакомиться с историей?В этом году Московская областная Дума провела множество мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и развитие культурного образования:
- конференцию «Города Великой Победы»;
- выставки «Отец Героя» и «Дети Героев»;
- фотопроект «Защитники земли русской»;
- «Хроники террора украинского неонацистского режима».
Выставка «Дорогами Великой Победы» стала итоговым проектом насыщенного культурного года.