В Подмосковье открыли более 170 официальных ёлочных базаров

В Московской области в этом году открыли свыше 170 ёлочных базаров. Официальные точки продаж работают во всех муниципалитетах региона. Об этом сообщили в пресс-службе Московской областной Думы.





В Подмосковье уже запустили интерактивную карту ёлочных базаров. С её помощью жители могут быстро найти ближайшую точку продажи елей и сосен. Там же можно купить все необходимые новогодние украшения.



Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин напомнил, что готовить новогодние деревья к празднику можно только законным способом. Самовольная рубка даже одной ёлки — серьёзное нарушение, которое влечёт за собой наказание.

Фото: Медиасток.РФ Размер зависит от причинённого ущерба. Если он не превышает 5 000 рублей, нарушителю грозит административный штраф: 3 000 — 4 000 рублей для граждан, 20 000 — 40 000 рублей — для должностных лиц и от 200 000 до 300 000 рублей — для юрлиц.



Если же специалисты фиксируют незаконную рубку в значительном, крупном или особо крупном размере — это уголовная ответственность. В таком случае суд может назначить штраф до 500 000 рублей, либо в размере дохода за период до трёх лет. А еще возможны ограничения на занятие определённых должностей. Максимальное наказание — лишение свободы сроком до семи лет.

«Для тех, кто всё же мечтает срубить дерево, в Московской области с 14 декабря стартует традиционная предновогодняя акция «Ель домой – всей семьёй!». В Дмитровском и Ульянинском подмосковных лесных питомниках любой желающий может выбрать понравившееся дерево и при желании, срубить самостоятельно. Заплатив сумму, которая зависит от выбранной ели или сосны, человек легально увозит дерево домой», — отметил Владимир Шапкин.