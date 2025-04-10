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Изменились правила контроля за содержанием домашних животных в Подмосковье

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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В законодательство Московской области внесены изменения, касающиеся контроля за соблюдением правил содержания домашних животных. Нарушения в этой сфере, допущенные гражданами, по-прежнему влекут административную ответственность по статье 8.52 КоАП РФ.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области пояснили, что поправки в региональные законы № 123/2021-ОЗ и № 230/2022-ОЗ, одобренные на 109-м заседании Мособлдумы, закрепляют важные изменения: нормы, регулирующие содержание домашних животных, в том числе обязательную регистрацию собак, исключены из сферы регионального государственного контроля. Теперь надзор за их соблюдением, включая правила выгула, будет осуществляться в соответствии с порядком, установленным Правительством Московской области.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить более эффективный контроль за соблюдением гражданами правил содержания и выгула домашних животных, прежде всего собак, а также устранить дублирования требований, установленных на федеральном уровне», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Двойных.

С июля 2024 года правила выгула животных официально исключены из перечня вопросов регионального надзора за обращением с животными. Это дало возможность применять меры административного воздействия в отношении нарушителей даже в период действия моратория на проверки.

Согласно данным статистики, с 2021 года зафиксировано 642 случая административных правонарушений в данной сфере. Общая сумма наложенных штрафов превысила 2 миллиона рублей. Из них 418 штрафов на сумму 433,5 тысячи рублей были связаны с нарушением правил выгула, а ещё 224 штрафа — на более чем 1,5 миллиона рублей — касались случаев покусов и нанесения вреда.

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В Озёрах капитально отремонтируют больницу
10 апреля 2025, 16:55

Фото: istockphoto.com/peterscode

Капитальный ремонт больницы планируется провести в городе Озёры округа Коломна, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать построенное в 1985 году пятиэтажное здание больницы общей площадью более 5,6 тыс. квадратных метров, расположенное по адресу: город Озёры, улица Ленина, дом №73А. Все работы должны быть завершены в текущем году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 606 миллионов 306 тысяч 53 рубля 72 копейки. Заявки принимаются до 23 апреля.

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#торги
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Подмосковные хирурги восемь месяцев спасали жизнь юного зацепера
10 апреля 2025, 16:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковным врачам понадобилось восемь месяцев, чтобы спасти 16-летнего зацепера. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
Во время опасной поездки на поезде юноша задел высоковольтный провод и получил разряд более 3 тыс. вольт. Его доставили в областной Центр охраны материнства и детства в крайне тяжёлом состоянии с контузией и ожогами.
«Задачей врачей на первом этапе было восстановление водно-электролитного баланса и поддержание работы жизненно важных органов. Интенсивная инфузионная терапия, мониторинг показателей крови и респираторная поддержка были необходимы для лечения шока и гипоксии. После стабилизации состояния пациента врачи провели серию операций по очищению ожоговых ран и восстановлению кожи. Для этого пришлось пересаживать её с неповреждённых участков тела», – рассказали в ведомстве.
Параллельно пострадавшему проводили антибактериальную терапию, чтобы предотвратить часто возникающие при тяжёлых ожогах инфекционные осложнения. Всего подросток провёл в больнице восемь месяцев. Сейчас он выписан и готовится к длительной реабилитации.

Как напомнили в подмосковном Минздраве, зацепинг не только опасен для жизни, но и незаконен. Там попросили обязательно поговорит об этом с детьми.

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В Московской области стало рождаться больше мальчиков, чем девочек
10 апреля 2025, 16:45

Фото: Министерство социального развития Московской области

В Московской области фиксируется демографическая тенденция — число новорождённых мальчиков превышает количество девочек, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Рождение ребенка — это всегда радостный момент. В нашем регионе в этом году на свет появились свыше 16 тысяч детей, из них мальчиков оказалось почти на 10% больше, чем девочек. Напомню, что зарегистрировать малыша в Подмосковье можно сразу в роддоме или перинатальном центре, а также оформить выплату при рождении», — сообщила Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В числе самых популярных имён для мальчиков в этом году — Михаил, Матвей, Максим, Александр и Артём. Среди наиболее часто выбираемых имён для девочек — София, Мария, Анна, Ева, Варвара и Виктория.

В Подмосковье продолжает работу система регистрации новорождённых в медицинских учреждениях. Сотрудники ЗАГСа задействованы в 31 роддоме региона. Также оформить документы о рождении ребёнка возможно в областном НИИ акушерства и гинекологии.

Родители могут выбрать: получить единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье». Поддержка предоставляется всем семьям, зарегистрировавшим рождение ребёнка в регионе.

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Пограничники не пустили в Эквадор на «буханке» путешественника из Каширы
10 апреля 2025, 16:37

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Подмосковного путешественника Александра Морозова (Сашу Холодного) не пустили в Эквадор, сообщает ТГ-канал Mash. Житель Каширы совершает на автомобиле «УАЗ», именуемом «буханкой», кругосветное путешествие. До этого он объехал 86 стран.
«Государство в Южной Америке стало первым, куда не удалось попасть Холодному на своём УАЗе. Через Эквадор он планировал въехать в Колумбию, а затем отправиться на другой континент. Однако путешественника и его команду из трёх человек задержали пограничники. Группу допрашивали в течение часа и в итоге выдали документ об отказе на въезд. Объяснили всё тем, что россиян рассматривают как риск внутренней безопасности», – пишет Mash.
Как утверждают туристы, сейчас всем путешественникам из России отказывают во въезде в страну, в том числе и через авиасообщение.

Холодный ранее уже отметился кругосветным путешествием на «буханке» и установил рекорд России, а теперь совершает второе. Как ранее сообщало «Радио 1», вместе с ним находится талисман, подаренный сотрудниками Каширского краеведческого музея, – Каширский котик.

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#пограничники
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Велогонщицы из Подмосковья завоевали две медали соревнований по маунтинбайку
10 апреля 2025, 16:37

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представительницы Московской области Александра Ушакова и Софья Пантеева завоевали золотую и серебряную медали на втором этапе Кубка России и всероссийских соревнований по велосипедному спорту, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Александра Ушакова из подмосковного Краснознаменска выиграла второй этап турнира и по сумме двух этапов стала победительницей Кубка России по велосипедному спорту в дисциплине «гонка с выбыванием» среди женщин. Второе место заняла спортсменка из Чувашии, а на третью ступень пьедестала почёта поднялась представительница Челябинской области», — говорится в сообщении.
Софья Пантеева из Сергиева Посада завоевала серебряную медаль всероссийских соревнований в дисциплине «гонка с выбыванием» в возрастной группе девушек 13-14 лет. Золота и бронз в этой дисциплине достались велогонщицам из Свердловской области.

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