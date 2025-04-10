Изменились правила контроля за содержанием домашних животных в Подмосковье

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В законодательство Московской области внесены изменения, касающиеся контроля за соблюдением правил содержания домашних животных. Нарушения в этой сфере, допущенные гражданами, по-прежнему влекут административную ответственность по статье 8.52 КоАП РФ.
«Принятие законопроекта позволит обеспечить более эффективный контроль за соблюдением гражданами правил содержания и выгула домашних животных, прежде всего собак, а также устранить дублирования требований, установленных на федеральном уровне», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Двойных.
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Дайана Хусинова