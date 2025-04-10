В Московской области запретили продажу энергетиков у объектов культуры и спорта

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Продажа энергетиков у спортивных и культурных объектов в Московской области будет ограничена. Соответствующий закон сразу в трёх чтениях. приняли депутаты Мособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Законопроект представил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных. Он попросил парламентариев поддержать его.
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«Предлагается сохранить запрет на продажу тонизирующих и энергетических напитков в зданиях и помещениях, где осуществляется образовательная и медицинская деятельность, а также дополнить это объектами культуры и спорта», – сказал, выступая на заседании, Двойных.Проект закона ранее рассмотрели на заседании профильного комитета Мособлдумы с участием представителей Минсельхозпрода и прокуратуры Московской области. Никаких замечаний не поступило.
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Лора Луганская