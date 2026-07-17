Чат-бот МФЦ Подмосковья привлёк уже более 175 000 подписчиков
Умный помощник для клиентов МФЦ в мессенджере MAX пользуется популярностью у жителей Подмосковья. Число подписчиков превысило 175 000, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Чат-бот позволяет решать разные вопросы за пару кликов в любое время суток.
Через бот уже оформили свыше 188 000 предзаписей на приём. Жители Подмосковья получили в бот 1,6 млн уведомлений о готовности документов.
Как напомнили в министерстве, чат-бот в MAX подскажет адреса ближайших офисов МФЦ и график их работы, запишет на удобное время, поможет отменить визит, пришлёт оповещение о готовности документов.
Чтобы воспользоваться чат-ботом «МФЦ Московской области», нужно установить на смартфон приложение МАХ, перейти по ссылке и запустить бота.
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