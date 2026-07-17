На маршрут №22 в Химках добавят ещё один автобус большого класса
Автобус большого класса добавят к машинам, которые обслуживают востребованный пассажирами маршрут Мострансавто №22, связывающий станцию Химки с микрорайоном Сходня. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С 20 июля на линии будут курсировать уже четыре автобуса большого класса.
«В соответствии с расписанием каждый из автобусов должен выполнить за смену 40 рейсов», — говорится в сообщении.На маршруте допускается исключительно безналичная оплата — банковской картой или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка». Возможен также льготный проезд по социальной карте жителя Подмосковья.
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