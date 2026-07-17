На маршрут №22 в Химках добавят ещё один автобус большого класса

17 июля 2026, 18:01

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Автобус большого класса добавят к машинам, которые обслуживают востребованный пассажирами маршрут Мострансавто №22, связывающий станцию Химки с микрорайоном Сходня. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





С 20 июля на линии будут курсировать уже четыре автобуса большого класса.





«В соответствии с расписанием каждый из автобусов должен выполнить за смену 40 рейсов», — говорится в сообщении.