Губернатор Воробьёв рассказал на конференции в Китае о применении ИИ в Подмосковье

17 июля 2026, 17:45

оригинал А. Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в составе российской делегации участвует во Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.





Каждый год в форуме участвуют более 80 стран и регионов. В этом году главная тема конференции – «Интеллектуальные партнёры – совместно создаем будущее». Мероприятие объединило два крупных саммита: саму конференцию и встречу высокого уровня по глобальному управлению технологиями будущего.



Губернатор Московской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных» Андрей Воробьёв принял участие во встречах с членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел КНР Ван И, чрезвычайным и полномочным послом России в КНР Игорем Моргуловым. Участников конференции приветствовал председатель КНР Си Цзиньпин.



Российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Гостям представили на выставке лучшие ИИ-продукты и технологические решения. В этом году среди основных тем – «Передовые технологии и большие модели», «ИИ-роботы», «Умный город и социальная сфера».

«Наши страны дружат, наши президенты поддерживают все государственные, научные, технические программы. Мы сегодня в Шанхае, чтобы обмениваться опытом, изучить то, что используется на практике в сфере робототехники, искусственного интеллекта, технологий изготовления «железа» и программных продуктов. Очень полезно и интересно пообщаться, познакомиться с разными компаниями. Сегодня председатель Си Цзиньпин говорил о том, что сотрудничество России, Китая и других стран глобального юга для всех нас очень важно», – сказал Воробьёв.

«Мы используем искусственный интеллект, только когда это экономит деньги и когда это удобно человеку. Это два обязательных условия. У нас сегодня 67 проектов, которые уже работают, а к концу года будет более 80. Только когда проект проходит апробацию, он масштабируется и на муниципальный уровень, и используется на региональном. Такая же задача стоит и на федеральном уровне. Важно, чтобы искусственный интеллект был в регионах в тех сферах, где он доказал свою эффективность. Это распознавание снимков, документооборот, обработка обращений граждан. Проектов, которые могут масштабироваться, 14. Они позволяют экономить деньги и избавляться от рутины», – отметил губернатор.

А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Мы также были в университете Фудань, чтобы посмотреть, как устроена университетская программа. Биология это или технические специальности, всё завязано на использовании искусственного интеллекта. Сегодня ИИ – неотъемлемая часть обучения», – сказал Андрей Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«В Подмосковье огромное количество распределительных центров, складов. На форуме мы обсуждали с основателями больших компаний, как разгрузить и загрузить трак без участия человека. Сегодня это делает электрокар. Поиск продолжается, но уже есть полезные продукты, которые мы используем в складских комплексах и на производстве», – добавил губернатор.