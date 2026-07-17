Губернатор Воробьёв рассказал на конференции в Китае о применении ИИ в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в составе российской делегации участвует во Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
Каждый год в форуме участвуют более 80 стран и регионов. В этом году главная тема конференции – «Интеллектуальные партнёры – совместно создаем будущее». Мероприятие объединило два крупных саммита: саму конференцию и встречу высокого уровня по глобальному управлению технологиями будущего.
Губернатор Московской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных» Андрей Воробьёв принял участие во встречах с членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел КНР Ван И, чрезвычайным и полномочным послом России в КНР Игорем Моргуловым. Участников конференции приветствовал председатель КНР Си Цзиньпин.
Российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Гостям представили на выставке лучшие ИИ-продукты и технологические решения. В этом году среди основных тем – «Передовые технологии и большие модели», «ИИ-роботы», «Умный город и социальная сфера».
«Наши страны дружат, наши президенты поддерживают все государственные, научные, технические программы. Мы сегодня в Шанхае, чтобы обмениваться опытом, изучить то, что используется на практике в сфере робототехники, искусственного интеллекта, технологий изготовления «железа» и программных продуктов. Очень полезно и интересно пообщаться, познакомиться с разными компаниями. Сегодня председатель Си Цзиньпин говорил о том, что сотрудничество России, Китая и других стран глобального юга для всех нас очень важно», – сказал Воробьёв.Более 3000 продуктов на выставке представляют свыше 1100 компаний – китайские Alibaba, Baidu, Huawei, ведущая технологическая компания из Абу-Даби «G42» и другие.
Свой стенд есть и у Сбера. Участники конференции могут познакомиться с лучшими отечественными ИИ-решениями. Это антропоморфный робот Грин, который адаптируется под промышленные задачи; флагманская модель GigaChat 3.5 Ultra, которая решает математические задачи, проводит финансовые расчеты, анализирует контракты; Kandinsky 3D –сервис для генерации 3D-моделей по текстовому описанию или изображению. На стенде гости могут протестировать такие умные устройства Сбера, как колонки, кольца и другие.
Воробьёв рассказал об использовании ИИ-продуктов в Московской области. Сегодня в регионе реализовано 67 проектов с искусственным интеллектом в здравоохранении, образовании, строительстве, транспорте. Экономический эффект от их внедрения составил около 3,2 млрд рублей. В этом году планируется запустить еще 16 проектов.
«Мы используем искусственный интеллект, только когда это экономит деньги и когда это удобно человеку. Это два обязательных условия. У нас сегодня 67 проектов, которые уже работают, а к концу года будет более 80. Только когда проект проходит апробацию, он масштабируется и на муниципальный уровень, и используется на региональном. Такая же задача стоит и на федеральном уровне. Важно, чтобы искусственный интеллект был в регионах в тех сферах, где он доказал свою эффективность. Это распознавание снимков, документооборот, обработка обращений граждан. Проектов, которые могут масштабироваться, 14. Они позволяют экономить деньги и избавляться от рутины», – отметил губернатор.Подмосковье и Китайская Народная Республика обмениваются опытом в области управления и использования ИИ в образовательном процессе. В марте в Подмосковье прошла Неделя китайской культуры, в рамках которой шесть школ региона приняли китайскую делегацию.
12 подмосковных школ подписали соглашения о международном сотрудничестве с образовательными учреждениями Китая. В апреле 100 директоров школ, представителей вузов и управленцев из 21 муниципалитета Подмосковья прошли стажировку в КНР. Кроме того, за последний год более 100 подмосковных студентов приняли участие в программах обмена с китайскими университетами. 34 студента из Китая прошли обучение в вузах региона.
«Мы также были в университете Фудань, чтобы посмотреть, как устроена университетская программа. Биология это или технические специальности, всё завязано на использовании искусственного интеллекта. Сегодня ИИ – неотъемлемая часть обучения», – сказал Андрей Воробьёв.Среди совместных проектов с КНР в сфере роботизации – будущий запуск компанией CRP ROBOT/ООО «Смарт Импорт» производства промышленных роботов на площади 5000 квадратных метров в ГИП «Титан» в Ленинском городском округе. На первом этапе объём инвестиций составит 500 миллионов рублей.
Также Воробьёв отметил, что Московская область и КНР сотрудничают в сфере торговли, промышленности и логистики.
«В Подмосковье огромное количество распределительных центров, складов. На форуме мы обсуждали с основателями больших компаний, как разгрузить и загрузить трак без участия человека. Сегодня это делает электрокар. Поиск продолжается, но уже есть полезные продукты, которые мы используем в складских комплексах и на производстве», – добавил губернатор.Китай для Подмосковья – самый крупный зарубежный торговый партнёр. Доля Московской области в товарообороте России и КНР уже несколько лет составляет 8%.