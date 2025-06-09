«Чеховские Медведи» в последнем матче сезона стали призёрами престижного турнира
Подмосковный гандбольный клуб «Чеховские медведи» стал серебряным призёром SEHA – Gazprom League. В финале турнира в последнем матче сезона 2024/2025 команда сыграла с питерским «Зенитом», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Финальная игра выдалась напряжённой. Победитель до последнего момента был неочевиден. В итоге гости оказались сильнее, обойдя команду из Чехова всего на одно очко – 35:34.
«Для публики игра, конечно, была очень интересной. Болельщики довольны. Жаль, что не выиграли. Мы очень легко завладели преимуществом и вели в три-четыре мяча в первом тайме. Но когда всё легко даётся, все начинают играть небрежно. Это и привело к пяти тяжёлым потерям мяча. Поздравляю «Зенит», – прокомментировал игру главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов.
Лучшим игроком матча у «Медведей» был признан разыгрывающий Дмитрий Кандыбин. Он отправил в ворота «Зенита» пять голов. Столько же забил и его товарищ по команде Роман Остащенко.
Следующая игра «Чеховских медведей» состоится в конце лета. В августе во Дворце спорта «Олимпийский» им. В. Максимова» будет разыгран Кубок губернатора Московской области.