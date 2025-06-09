«Легенды футбола» на последней секунде выиграли матч проекта «Выходи во двор»
Прошедший в Подольске третий матч IV сезона проекта «Выходи во двор» завершился победой команды «Легенды футбола» со счётом 8:7. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Обе команды не собирались уступать инициативу соперникам. К последней минуте матча счет на табло был равным – 7:7. Победу «Легендам» принёс Егор Титов, который на последней секунде отправил головой мяч в ворота любительской сборной Подольска. Матч завершился победой гостей.
В составе команды звёзд на поле стадиона «Подолье» вышли Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Андрей Каряка, Александр Ширко, Василий Иванов и Александр Филимонов. Впервые в составе команды выступил российский футболист Денис Глушаков. К ней также присоединились победители розыгрыша проекта «Суперлига Подмосковья» Эмиль Сулейманов и Павел Петухов.
«Подольск, спасибо большое за тёплый приём! У вас очень приятная атмосфера. Спасибо губернатору Московской области за замечательный проект «Выходи во двор». Это здорово, когда дети играют. Нам тоже приятно поиграть и получить удовольствие», – приветствовал подольчан Глушаков.Звёздами традиционно руководил трёхкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин. Право первого удара по мячу предоставили жителю Подольска, участнику спецоперации Павлу Глевскому.
«Мероприятие очень важно для молодого поколения. Я смотрел на «Легенд футбола» по телевизору. Сейчас я с ними встретился, пожал им руки, они мне подарили мяч и футболку. А представляете, каково молодым спортсменам, которые только начали заниматься спортом? Думаю, это хорошая мотивация для молодёжи», – поделился Глевский.Перед стартовым свистком, легендарные футболисты провели мастер-классы для подрастающего поколения игроков. Также в программу были включены активности для зрителей, розыгрыш подарков и футбольные аттракционы.
Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». В министерстве напомнили, что за прошлые три сезона «Легенды футбола» провели 35 матчей с командами разных городских округов Подмосковья.