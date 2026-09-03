Через портал госуслуг Подмосковья с начала года получили 25 тысяч соцсправок

03 сентября 2026, 09:26

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

Около 25 тысяч справок о назначенных мерах социальной поддержки заказали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Услуга позволяет заказать справки трёх типов: о получении или неполучении мер социальной поддержки, о размере выплаченной компенсации за расходы на ЖКУ и о среднедушевом доходе семьи. Последний документ нужен для получения бесплатной помощи юриста.





«Для получения справки пользователь должен пройти авторизацию с помощью Единой системы идентификации и аутентификации и заполнить соответствующую электронную форму», — говорится в сообщении.