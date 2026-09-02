В поликлиниках Солнечногорска 5 сентября проведут Единый день диспансеризации

02 сентября 2026, 16:55

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Единый день диспансеризации организуют во всех поликлиниках округа Солнечногорск в ближайшую субботу, 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Пациенты смогут пройти несколько важных обследований за один день бесплатно и без предварительной записи.





«В программу диспансеризации входит анкетирование для выявления факторов риска, расчёт индекса массы тела, измерение внутриглазного и артериального давления, флюорография и маммография, а также консультация у терапевта», — рассказала заведующая Центральной поликлиникой Солнечногорской больницы Светлана Зиборова.