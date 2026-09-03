Интенсив для «Волонтёров Подмосковья» собрал в Подольске около 100 человек

03 сентября 2026, 09:24

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Третье обучающее мероприятие для лидеров движения «Волонтёры Подмосковья» провели в Подольске. В нём приняли участие около 100 человек из разных округов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Собравшиеся обсудили итоги года и способы вовлечения жителей региона в добровольческие проекты.





«Благодаря тому, что такие объединяющие мероприятия проходят именно в Подольске, город становится настоящей площадкой для диалога и поддержки между волонтёрами со всей Московской области», — заявил глава округа Подольск Григорий Артамонов.