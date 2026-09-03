Интенсив для «Волонтёров Подмосковья» собрал в Подольске около 100 человек
Третье обучающее мероприятие для лидеров движения «Волонтёры Подмосковья» провели в Подольске. В нём приняли участие около 100 человек из разных округов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Собравшиеся обсудили итоги года и способы вовлечения жителей региона в добровольческие проекты.
«Благодаря тому, что такие объединяющие мероприятия проходят именно в Подольске, город становится настоящей площадкой для диалога и поддержки между волонтёрами со всей Московской области», — заявил глава округа Подольск Григорий Артамонов.А участники образовательного интенсива отметили важность таких встреч для повышения квалификации лидеров.
Полная информация о том, как принять участие в движении «Волонтёры Подмосковья», размещается на сайте министерства информации и молодежной политики региона, а все адреса и контакты штабов — на официальном портале движения. Волонтёры получают билеты на топовые мероприятия региона и страны, подарки, благодарности и грамоты.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, выдачу грантов на реализацию проектов, помощь в организации мероприятий, консультирование по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.