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Интенсив для «Волонтёров Подмосковья» собрал в Подольске около 100 человек

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Третье обучающее мероприятие для лидеров движения «Волонтёры Подмосковья» провели в Подольске. В нём приняли участие около 100 человек из разных округов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Собравшиеся обсудили итоги года и способы вовлечения жителей региона в добровольческие проекты.

«Благодаря тому, что такие объединяющие мероприятия проходят именно в Подольске, город становится настоящей площадкой для диалога и поддержки между волонтёрами со всей Московской области», — заявил глава округа Подольск Григорий Артамонов.
А участники образовательного интенсива отметили важность таких встреч для повышения квалификации лидеров.

Полная информация о том, как принять участие в движении «Волонтёры Подмосковья», размещается на сайте министерства информации и молодежной политики региона, а все адреса и контакты штабов — на официальном портале движения. Волонтёры получают билеты на топовые мероприятия региона и страны, подарки, благодарности и грамоты.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, выдачу грантов на реализацию проектов, помощь в организации мероприятий, консультирование по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.
Лев Каштанов

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