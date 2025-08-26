Число обладателей социальных карт в Подмосковье достигло рекордных 2,3 млн

26 августа 2025, 22:29

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Число жителей Подмосковья, пользующихся социальной картой, достигло рекордных 2,3 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.





Соцкарта остаётся одной из самых востребованных мер поддержки в Московской области. Получить её могут пенсионеры, многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды и дети-сироты.

«С начала года социальные карты оформили 170 тыс. жителей Подмосковья. Сегодня ими пользуются 2,3 млн человек, и это рекорд. Льготникам соцкарта даёт право на бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья, скидки, упрощает доступ к услугам. Оформление социальной карты – самая популярная цифровая услуга в регионе», – пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.