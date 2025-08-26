Число обладателей социальных карт в Подмосковье достигло рекордных 2,3 млн
Число жителей Подмосковья, пользующихся социальной картой, достигло рекордных 2,3 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
Соцкарта остаётся одной из самых востребованных мер поддержки в Московской области. Получить её могут пенсионеры, многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды и дети-сироты.
«С начала года социальные карты оформили 170 тыс. жителей Подмосковья. Сегодня ими пользуются 2,3 млн человек, и это рекорд. Льготникам соцкарта даёт право на бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья, скидки, упрощает доступ к услугам. Оформление социальной карты – самая популярная цифровая услуга в регионе», – пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Получение карты оцифровано – достаточно подтвердить сведения в автоматически заполненном заявлении. Для некоторых льготников по-прежнему требуется заполнить онлайн-форму.
Соцкарту можно использовать для подтверждения льготного статуса при получении ряда услуг, например, посещеня клубов «Активное долголетие» или прохождения курса реабилитации. Достаточно приложить её к картридеру, и отметка о посещении появится в системе.
Жители Подмосковья могут оформить новую карту, перекодировать действующую, заказать перевыпуск или заблокировать её в случае утери через региональный портал госуслуг.